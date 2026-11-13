El cuerpo sin vida de la víctima ha quedado tendido en medio de una calle

Un hombre cae desde diez metros altura en el aeropuerto de Málaga

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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una persona, este jueves por la noche, al caer desde el edificio de un hotel de 17 plantas en Sant Adrià de Besòs, justo en el límite con Barcelona. El cuerpo sin vida, tras el impacto, quedó tendido en mitad de la acera de la calle Rafael Perona Cortés, donde está ubicado el establecimiento.

El incidente ha ocurrido en el hotel de cuatro estrellas Tembo, ubicado en el barrio de La Mina, en el límite de la frontera de Sant Adrià con Barcelona, según ha informado El Periódico.

Los Mossos han abierto una investigación por la muerte de esta persona para aclarar los motivos por los que la víctima se ha precipitado al vacío desde una planta del hotel, sin más detalles sobre la identidad u otros.