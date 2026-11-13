La Policía Nacional ha detenido a la expareja de la víctima, un hombre de 40 años

La Policía vio cómo la mujer asesinada en Gijón era apuñalada por su expareja: ambos dormían en la misma zona y se investigan denuncias previas

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Ya son 45 asesinatos machistas en este 2026, tras confirmarse la muerte a puñaladas de una mujer en Gijón. Su expareja sobre el que pesaba una orden de alejamiento, ha sido detenido. La víctima participaba en una asociación de protección a mujeres maltratadas.

El cuerpo de la mujer asesinada, de 30 años, ha sido hallado en los vestuarios del antiguo campo de fútbol Puerto de Gijón; en las instalaciones deportivas de la calle Francisco Eiriz, donde ocurrió el violento incidente y que la Policía presenció.

El hombre, expareja de la víctima, de origen marroquí, tenía una orden de alejamiento, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el mismo lugar cuando todavía estaba apuñalando a la mujer, Le había propinado ocho puñaladas en cuello y abdomen, que le provocaron la muerte, según han informado fuentes locales.

La mujer acudía a la Casa Malva, el recurso gijonés de atención a víctimas de violencia machista.

Los diferentes partidos políticos han paralizado los actos de campaña , el PP de Asturias, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y Frente Ampliu por Asturies han suspendido este jueves sus actos de inicio de la campaña electoral tras conocerse el asesinato de esta mujer. Vox ha mantenido su convocatoria.