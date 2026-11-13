Iván Sevilla 13 NOV 2026 - 12:02h.

Piden ayuda ciudadana para localizar a la mujer que fue vista por última vez el 10 de octubre en Sabadell

Marta mide 1,58 metros de altura, tiene el pelo corto de color caoba y podría estar por Ciutat Vella en Barcelona

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han lanzado recientemente una alerta ciudadana porque buscan a Marta, una mujer de 39 años que lleva ya más de un mes desaparecida tras su último rastro que la situaba en Sabadell (Barcelona).

Según informó este 12 de noviembre la policía catalana a través de una publicación en sus redes sociales, fue vista por última vez el 10 de octubre. Tratan de localizarla, igual que en el caso de María Silvina en Navarra.

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Acerca de Marta, se sabe que es de piel blanca, mide 1,58 metros de estatura y tiene el pelo corto de color caoba, como se puede observar precisamente en la fotografía de ella compartida por las autoridades.

Con esa imagen pretenden que se la pueda reconocer más fácil, aunque está un poco borrosa. También se detalló que el día que se le perdió la pista llevaba puesta una chaqueta y unos pantalones granates.

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Podría estar por el distrito de Ciutat Vella en Barcelona

La información más novedosa sobre el paradero de la mujer es que podría estar por algún punto del distrito de Ciutat Vella en Barcelona capital, según especificaron los Mossos.

Por tanto, piden colaboración ciudadana para que quien la haya visto o la vea les comunique de inmediato su ubicación o el lugar del avistamiento. Pueden llamar directamente al 112.