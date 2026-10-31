Iván Sevilla 31 OCT 2026 - 12:51h.

La octogenaria de Ansoáin no regresó a comer el martes 27 de octubre y está en paradero desconocido desde entonces

Las batidas entre Berriozar y Villava, así como otras zonas que frecuenta Silvina, no han dado resultado por ahora

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PamplonaSigue la búsqueda de María Silvina Corral, una anciana de 87 años que lleva desaparecida cinco días ya después de que se le perdiera la pista en la localidad de Ansoáin (Pamplona).

Fue el martes 27 de octubre la última vez que se supo de ella. No regresó a comer al lugar donde habitualmente iba, tal y como aseguró la Policía Foral de Navarra. Tratan de localizarla, igual que a Cristian Alexander en Gandía.

Las autoridades autonómicas y locales montaron ese mismo día un dispositivo especial para encontrar a la mujer, tras revisar primero las zonas que solía frecuentar sin éxito alguno de su paradero.

Los rastreos se prolongaron durante la tarde hasta la madrugada y se reanudaron los siguientes días, con el mismo resultado negativo. Se centraron, sobre todo, en áreas entre Berriozar y Villava.

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La última actualización la ofreció este viernes 30 de octubre el Ayuntamiento de Ansoáin, municipio donde residía María Silvina. Sin novedades, este sábado continúan las batidas con numerosos voluntarios.

Silvina mide 1,50, tiene ojos azules y el peno blanco canoso

En los trabajos están participando agentes de Guardia Civil, de la Policía Foral con drones y perros, policías municipales, bomberos, guardas forestales y vecinos que se han ido ofreciendo.

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Desde el Centro Nacional de Desaparecidos se ha compartido en redes sociales algunos datos de su apariencia física para que sea más fácil reconocerla. Se sabe que mide 1,50 metros de estatura.

Con los ojos azules, tiene el pelo corto blanco canoso y liso. Su complexión es normal. Si alguien la ha visto o la ve, debe comunicar de inmediato la información que tenga llamando al 112 o al 062 de la Benemérita.

"Cada minuto cuenta", recuerda la Policía Foral acerca de la importancia de localizar cuanto antes a Silvina, ya que al ser una persona tan mayor está considerada de alta vulnerabilidad.