El padre de Blanca sigue sin poder comprobar que su hija está bien, pese al mensaje de la menor tras desaparecer en Badajoz

Buscan a Blanca, la menor desaparecida de 17 años en Villanueva de la Serena

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Blanca, la menor de 17 años desaparecida desde la noche del pasado domingo en Villanueva de la Serena, en Badajoz, ha comunicado que se encuentra bien y que no quiere regresar al domicilio familiar.

Así lo ha trasladado la plataforma de búsqueda de personas desaparecidas Adonay, que ha tenido conocimiento de estos mensajes y cuya información ha publicado 'El Periódico de Extremadura'.

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Pese a esta comunicación, la joven continúa en paradero desconocido y su familia todavía no ha podido comprobar personalmente que se encuentre bien. Sus allegados siguen pendientes de recibir una confirmación directa sobre su estado, mientras la Policía Nacional mantiene las gestiones para esclarecer su situación y localizarla.

La familia ha pedido ayuda para confirmar con certeza que no corre peligro

Según ha explicado la plataforma Adonay, el novio de Blanca se puso en contacto con la asociación durante una retransmisión en directo en redes sociales. El joven, que estaba muy preocupado por la desaparición, les trasladó entonces los mensajes que había recibido de la menor, dirigidos a su pareja, a su hermano y a la plataforma. En uno de ellos, Blanca aseguraba: "Estoy bien, pero no quiero volver, dejad de buscarme". La asociación ha puesto esta información en conocimiento de las autoridades para que pueda ser valorada en el marco de la investigación.

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La menor abandonó el domicilio familiar el domingo 8 de noviembre después de una discusión con su padre, Pedro, que se produjo cuando este le retiró el teléfono móvil. Las últimas imágenes conocidas de Blanca fueron captadas por una cámara de seguridad a las 21:48 horas de esa noche.

Desde entonces, sus familiares han pedido ayuda para encontrarla y, sobre todo, tener la certeza de que no corre peligro. Su padre llegó a solicitar públicamente que su hija le hiciera llegar alguna señal para confirmar que estaba bien. Por el momento, la familia sigue sin poder verificarlo directamente.