Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras apuñalar a una mujer de 43 años en plena calle en Hellín, Albacete

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

Compartir







HellínUna mujer de 43 años de edad ha resultado herida tras ser agredida con arma blanca en la calle San Blas de Hellín (Albacete), agresión que provocó que otra mujer de 23 que presenció el ataque tuviese que ser atendida tras sufrir una crisis convulsiva.

Un hombre, que ha sido detenido por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local, ha agredido en la calle a una mujer de 43 años.

Las dos mujeres, derivadas al hospital

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 22.09 horas de este jueves en dicha localidad albaceteña.

Ambas afectadas fueron trasladadas en una UVI al hospital de Hellín, en un operativo en el que también intervinieron agentes de la Policía Nacional y Local.

Los servicios sanitarios han atendido a esta mujer y también a otra de 23 años que ha sufrido una crisis convulsiva al presenciar la agresión y ha derivado a las dos en UVI al hospital de la localidad.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.