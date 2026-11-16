Detienen a un hombre por amenazar de muerte a su pareja y al padre de esta en Vitoria-Gasteiz

Durante la intervención policial, el varón profirió amenazas de muerte

Piden 12 años de cárcel para el acusado que apuñaló a dos hombres en Castro Urdiales, Cantabria

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La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo el pasado sábado a un varón, de 45 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves a su pareja y al padre de ésta tras amenazarles de muerte.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14:30 horas cuando una llamada al 092 alertó a la Guardia Urbana de un conflicto familiar que estaba teniendo lugar en el barrio de Zabalgana, en la zona oeste de Vitoria.

Varios agentes acudieron al lugar y se entrevistaron con todas las partes implicadas. Durante la intervención, el varón profirió amenazas de muerte contra ambos implicados. En vista de tales hechos y de las manifestaciones de la víctima y del resto de familiares, procedieron a su detención por un delito de amenazas en los ámbitos de violencia de género y doméstica.