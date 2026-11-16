Además, han solicitado que, al terminar la condena y al ser extranjero, sea expulsado y no pueda regresar al país en 10 años

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La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 12 años de prisión para un acusado de delitos de homicidio intentado y lesiones por apuñalar a un hombre, con el que había tenido un desencuentro, y al amigo que trató de ayudarle en la zona de bares de Castro Urdiales.

Según el escrito del ministerio público, los hechos tuvieron lugar en junio de 2021, en la calle La Rúa, cuando el acusado, "con ánimo de menoscabar la integridad física" de un hombre con el que había tenido una discusión, "le golpeó con un botellín de vidrio que portaba en la mano en la zona de cabeza".

A continuación, con un arma blanca, le asestó una puñalada en la cara anterior del brazo derecho y dos más en la zona escapular. Entonces, el amigo del agredido se interpuso para tratar de protegerle, y el procesado, "presidido por el ánimo de acabar con su vida", le apuñaló en la zona torácico-abdominal derecha.

Los sanitarios consiguieron salvarle la vida

La fiscalía ha añadido que la atención hospitalaria precoz permitió salvar la vida del segundo agredido, si bien el riesgo vital generado fue "evidente".

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Los hechos constituyen, a su juicio, un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia en ambos casos de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado en una ocasión anterior por dos delitos de lesiones.

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La pena solicitada por el ministerio fiscal para el procesado asciende a doce años de prisión. Además, dado que es de nacionalidad extranjera, pide que cumpla la pena en España y que una vez acceda al tercer grado sea expulsado del territorio nacional con prohibición de regresar por un tiempo de diez años.

La fiscalía solicita el pago de una indemnización

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía ha solicitado que sea condenado al pago de una indemnización para los agredidos de 29.685 euros por las lesiones producidas y las secuelas que padecen, y para el Servicio Cántabro de Salud de 14.260 euros por la asistencia sanitaria prestada a ambos.

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La defensa, por su parte, manifiesta que su defendido no ha cometido esos hechos y que no ha participado en ninguna contra los perjudicados. Así, ha argumentado que existen "dudas relevantes sobre la identificación del supuesto autor" y ha sostenido que su cliente a esa hora "estuvo interviniendo en otros incidentes, entre los múltiples incidentes que se produjeron esa noche", y que "fue agredido, recibiendo golpes en la cabeza" que le causaron heridas y precisaron puntos de sutura.

El juicio comenzará este martes, 17 de noviembre, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y que continúe los días 18, 19, 24 y 25 de este mes.