El acusado de 40 años, que se saltó la orden de alejamiento que tenía sobre la víctima, se acogió a su derecho a no declarar

El momento en el que la Policía reduce al asesino de su expareja en Gijón minutos después del crimen: lo esposan y tiran al suelo

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OviedoLa magistrada de la plaza nº2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón (Asturias) ha dictado una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el asesinato machista de Covadonga Patricia.

Madre un hijo y auxiliar de enfermería, tenía dificultades para encontrar un hogar, por lo que solía pernoctar en la zona donde fue presuntamente apuñalada por su expareja, que tenía una orden de alejamiento sobre ella.

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Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, las diligencias se han abierto por delitos de homicidio/asesinato, quebrantamiento de medida cautelar, resistencia a la autoridad y delito leve contra la autoridad, sin perjuicio de que dicha calificación pudiese modificarse a lo largo de la instrucción.

Seguirá instruyendo los delitos que no están relacionados con la agresión mortal, si bien esa parte se trasladará a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia que corresponda.

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Se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza

El investigado, que se acogió a su derecho a no declarar, será trasladado al Centro Penitenciario de Asturias. La jueza ha adoptado su decisión de acuerdo al criterio de la Fiscalía, que había solicitado esta medida por lo elevado de la pena que, en caso de condena, pueda imponerse al detenido.

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Y también al considerar que existe riesgo de fuga, al ser ciudadano extranjero y sin domicilio conocido en España ni trabajo ni arraigo, y de reiteración delictiva.

El crimen tuvo lugar a primera hora de la tarde del 12 de noviembre, en el barrio gijonés de Jove, en unas instalaciones abandonadas junto a un campo de fútbol, donde presuntamente el hombre, de unos 40 años, habría apuñalado mortalmente a Covadonga Patricia.

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45 asesinatos machistas este 2026

La mujer tenía 30 años. A falta de la confirmación oficial que debe dar el Ministerio de Igualdad, fuentes de la Delegación del Gobierno ya señalaron aquel día que el crimen se considera de naturaleza machista.

Este nuevo crimen motivó que ayer representantes políticos de la comunidad autónoma y ciudadanos secundasen un minuto de silencio convocado por las tres administraciones frente el Ayuntamiento de Gijón para mostrar su sentimiento de dolor y repulsa.

Con el feminicidio, se elevaría a dos los crímenes machistas en Asturias este año, tras el asesinato, en agosto en Llanes, de Laura, una agente de la guardia civil a manos de su expareja, también miembro del instituto armado.

Asimismo, la cifra de asesinatos machistas perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 ascendería a 45.