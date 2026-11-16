Lindsay Clancy volverá a sentarse en el banquillo en marzo de 2027 por la muerte de sus tres hijos

El abogado de Lindsay Clancy dijo que "no hay pruebas" de que ella mató a sus tres hijos

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Lindsay Clancy volverá a ser juzgada por el asesinato de sus tres hijos pequeños. El juez William Sullivan ha fijado el 29 de marzo de 2027 como fecha para el nuevo proceso, después de que el primero fuera declarado nulo en septiembre y la defensa intentara sin éxito que se archivara definitivamente el caso para evitar un segundo juicio.

La decisión llega después de que el magistrado rechazara la petición de los abogados de Clancy, que sostenían que volver a procesarla por los mismos delitos vulneraría su derecho a no ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Sullivan consideró que la anulación del primer juicio, motivada por la imposibilidad del jurado de alcanzar un acuerdo, permite celebrar un nuevo proceso sin infringir ese derecho. La nueva fecha se ha conocido este lunes 16 de noviembre, durante una audiencia en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts.

La defensa sostiene que sufrió una psicosis posparto

Clancy está acusada de asesinar a sus tres hijos, Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, en enero de 2023. La mujer se declaró inocente por falta de responsabilidad penal. Aunque no ha negado que matara a los pequeños, sus abogados argumentan que en el momento de los hechos sufría una psicosis posparto que afectó a su capacidad para comprender y controlar sus actos.

Tras la muerte de los niños, Clancy se hizo cortes en las muñecas y se arrojó por una ventana de su vivienda en Duxbury, una localidad cercana a Boston, en un intento de suicidio. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizada y actualmente necesita una silla de ruedas para desplazarse.

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La Fiscalía, por su parte, reconoce que la acusada atravesaba problemas de salud mental, pero considera que actuó deliberadamente y que era consciente de sus actos. La acusación podría plantear juzgarla por un delito de menor gravedad, aunque hasta ahora no ha dado muestras de que vaya a modificar los cargos de asesinato.

La Fiscalía quería retrasar el juicio hasta mayo

Durante la audiencia de este lunes, el abogado de Clancy, Kevin Reddington, trasladó al juez que daba por hecho que la Fiscalía volvería a acusar a su clienta de asesinato en primer grado. "La suerte estaba echada", afirmó ante el magistrado, en referencia a la intención de la acusación de llevar adelante un nuevo proceso.

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La fiscal adjunta Jennifer Sprague había solicitado que el juicio se celebrase en mayo de 2027, pero el juez Sullivan fijó finalmente su comienzo para el 29 de marzo. Las partes tendrán que comparecer de nuevo el próximo 30 de diciembre para una audiencia sobre el estado del procedimiento, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con su organización y seguridad.

Mientras tanto, Lindsay Clancy permanece bajo custodia en el hospital estatal de Tewksbury, en Massachusetts. La acusada continúa en silla de ruedas como consecuencia de las lesiones que sufrió tras arrojarse por la ventana de su casa después de la muerte de sus tres hijos.