Las pruebas del crimen del logopeda de Valencia que fue apuñalado mortalmente no confirman las acusaciones del padre del menor

David, el asesino confeso de Vicent en su clínica de Valencia, permanece en la cárcel de Picassent mientras la instrucción sigue abierta

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ValenciaOcurrió el lunes 15 de junio de 2026 en la Clínica Diálogo, ubicada en el barrio valenciano de Marxalenes. David G. S., padre de uno de los pacientes de la clínica, mataba a puñaladas al logopeda de su hijo y después confesaba el crimen.

Tras asestarle varias puñaladas a este logopeda de 32 años, el joven de 24 años justificaba su ataque asegurando que el profesional había abusado sexualmente de su hijo. Cinco meses después de este asesinato, los investigadores continúan recabando pruebas.

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El informe de ADN y los datos de sus móviles

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Las Provincias', una de las pruebas analizadas en la investigación ha sido el estudio del pantalón y el pañal del menor. La Policía Científica no ha encontrado hasta el momento restos biológicos del logopeda en ninguna de las prendas. Tan solo ha aparecido ADN del progenitor del menor, un resultado que podría explicarse porque él mismo vistió a su hijo, explica el medio de comunicación valenciano.

La segunda prueba que se aporta en el investigación judicial es el análisis de los cuatro dispositivos electrónicos del logopeda asesinado. Los datos de dos teléfonos móviles, un ordenador y una tablet del profesional asesinado han sido volcados por los agentes.

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Según informan desde el medio de comunicación anteriormente citado, durante el análisis se han encontrado varios archivos de WhatsApp de 2018 con unas ocho imágenes de niñas menores de diez años, además de búsquedas en páginas pornográficas con mujeres de apariencia adolescente. Sin embargo, la Policía "no ha realizado ninguna conclusión" sobre estos archivos y su posible relación con el caso.

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Tras conocerse los resultados, la defensa del acusado pidió su puesta en libertad, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron. Finalmente, el juzgado decidió mantenerlo en prisión provisional.

En la cárcel pendiente de juicio

Hay que destacar que la investigación continúa abierta y todavía quedan declaraciones de testigos pendientes. El caso será juzgado por un tribunal del jurado popular, que tendrá que determinar qué ocurrió realmente aquella tarde y cuáles fueron los motivos del asesinato.

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El ingreso en prisión provisional de David fue acordado el 18 de junio por la magistrada encargada de la causa, después de que el investigado se entregara en la comisaría de Burjassot y quedara a disposición judicial.

El investigado permanece en el Centro Penitenciario Valencia II, conocido como la prisión de Picassent, destacan fuentes locales. El complejo se encuentra en la carretera N-340, en el término municipal de esta localidad valenciana, y es uno de los centros penitenciarios de referencia de la provincia.

Cuenta con módulos residenciales, una enfermería, espacios para las comunicaciones con familiares y abogados, instalaciones deportivas y un área sociocultural con biblioteca, salas de lectura y aulas.

También dispone de talleres ocupacionales y productivos en los que los internos pueden participar en actividades formativas y laborales, además de servicios centralizados como la cocina y la lavandería. La prisión se organiza en distintas áreas para atender a los internos según su situación y sus necesidades.

La prisión provisional supone que David continúa privado de libertad mientras avanza el procedimiento, sin que exista todavía una sentencia sobre su responsabilidad penal. Su situación judicial permanece ligada a la evolución de la instrucción, en la que todavía deben esclarecerse las circunstancias del crimen y determinarse la calificación jurídica definitiva de los hechos.