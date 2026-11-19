Hoy jueves 19 de noviembre es el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Así será la cobertura del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y del debate a cuatro en Mediaset España

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Hoy jueves 19 de noviembre se celebra el cara a cara entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El primer debate cara a cara se celebró en 1993 y, desde entonces, se han emitido siete encuentros de este tipo a nivel nacional, hasta el último que se celebró en julio de 2023. Esta noche, que se podrá ver en directo en Telecinco será el octavo cara a cara entre candidatos a la presidencia del Gobierno.

Además, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha organizado un debate a cuatro para la próxima semana, en el que se añadirán los candidatos de Vox, Santiago Abascal, y del Frente Amplio, Ada Colau. Unos encuentros que tendrán una gran cobertura en Telecinco y Cuatro.

El primer debate electoral de la democracia

El primer cara a cara televisado se celebró el 24 de mayo de 1993 y fue entre Felipe González y José María Aznar. En plena campaña por las elecciones generales de ese año, se organizaron dos debates entre los candidatos del PSOE y del PP. Por ese entonces, Felipe González llevaba en el gobierno 11 años, mientras que José María Aznar había sido elegido para intentar apartar al líder socialista del poder.

Aznar dijo su frase más sonada de ese encuentro político tras asegurar que era "difícil de igualar en el arte de fingir". Felipe González le respondió que no quería "ser ofensivo".

Aznar aprovechó su minuto de oro para hablar del empleo, diálogo, crecimiento, honradez y el fin de la droga, un tema que preocupaba fuertemente en el país: "Modificaremos la legislación para enfrentarnos al problema de la droga y que ese drama humano no siga destrozando vidas".

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Felipe González ofreció un pacto por el empleo y una recuperación económica: "A veces se cometen errores pero corrigiéndolos sería muy grave que el país no siga en el impulso que le hemos dado. No hay que volver atrás". Los analistas sentenciaron que Aznar había ganado la partida, aunque unos días después el socialista hizo lo propio en la vuelta.

La 'niña' de Rajoy y el bonobús

El 25 de febrero de 2008, el candidato del PP, Mariano Rajoy, se enfrentó en un cara a cara con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En ese debate, sin duda, algunos recordarán estos momentos:

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Mariano Rajoy no reconoció el bonobus. Zapatero criticó al PP por haber regularizado a inmigrantes incluso con un bonobús . Pero, al parecer, Rajoy no estaba muy al tanto de los viajes en transporte público y se limitó a preguntar qué era eso.

. Pero, al parecer, Rajoy no estaba muy al tanto de los viajes en transporte público y Rajoy hizo alusión a una niña 'imaginaria' la cual 'encarnaba' "la vida misma": "Quiero que la niña que nace en España tenga una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña reciba una educación tan buena como la mejor, que se pueda pasear por el mundo sin complejos". La 'niña' rápidamente se convirtió en objeto de bromas y críticas, algo que el mismo líder del PP avivó el fuego afirmando que "Lisa podía ser la niña de Rajoy", en referencia al personaje de los Simpson.

En el segundo debate cara a cara de ese año, celebrado el 3 de marzo de 2008, Zapatero tomó el testigo y cerró su intervención con la frase "buenas noches y buena suerte", que hizo famoso el periodista Ed Murrow en los años en que Estados Unidos sufría la "caza de brujas" del senador McCarthy. La frase se popularizó en esas fechas por una película de George Clooney.

El acercamiento del PP y el PSOE en el cara a cara de Rajoy y Rubalcaba

El debate electoral entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en el 7 de noviembre de 2011 no tuvo demasiados momentos tensos sino que sorprendió por todo lo contrario. Los expertos y periodistas describieron este encuentro como el de mayor calidad política que se ha celebrado en la historia. En el último minuto, ambos optaron por ofrecer sus posibilidades como posibles presidentes. Aunque lo que más destacó fue ese acercamiento que tuvieron con un pacto entre ambos candidatos para el futuro.

El socialista introdujo el tema de ETA y ofreció a Rajoy, "pase lo que pase el 20N", su colaboración. Segundos después, el líder del PP le prometió "exactamente lo mismo". "Debemos celebrarlo usted y yo, esto ya está encauzado", dijo Rubalcaba a Rajoy, además de insistir en felicitar a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales y a los partidos políticos que "mantienen la unidad" y recordar a las víctimas.

Reproches e insultos entre Rajoy y Sánchez

Pero esa buena sintonía entre ambos partidos cambió el 14 de diciembre de 2015, cuando se celebró el cara a cara entre Rajoy y Pedro Sánchez. Crearon una auténtica batalla política con reproches sobre la corrupción, insultos y errores. "El presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es", afirmó el entonces líder de la oposición. Rajoy llegó a llamar 'ruin' a Sánchez, aunque se equivocó y le llamó 'ruiz'.

"El PSOE es la única alternativa de cambio real a esas políticas de la derecha. Lo hicimos en el pasado, lo estamos haciendo ahora donde gobernamos", aseguró Sánchez. Y Rajoy apostó por valorar sus logros como presidente: "Las cosas están mucho mejor. Ya tenemos crecimiento económico y ya se está creando empleo. Soy optimista respecto al futuro de España".

Los carteles de Feijóo en su cara a cara con Sánchez

El 10 de julio de 2023, se celebró el último cara a cara hasta la fecha. El debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez fue un encuentro decisivo que dejó alguna que otra anécdota para la historia.

Feijóo usó la ironía para afirmar que el presidente del Gobierno "llevaba cuatro días preparándose para el debate": "A cuatro días por seis debates, 24 días, no le daría tiempo a hacer campaña". A lo que Sánchez le respondió que desconocía su "sentido del humor: "Festival del humor".

El candidato del PP criticó la gestión de la economía española a Sánchez. "Usted está intentando trasladar a los españoles va así", afirmó, mostrando del revés un cartel con un ranking del PIB por cápita de algunos países en el que España está en la cola, "pero realmente va así", resaltó poniendo el papel del derecho.

Sánchez se centró en el auge de Vox en España: "La sociedad española no va a permitir que usted y Abascal la metan en un túnel del tiempo tenebroso". Y también realizó una mención a la famosa palabra usada por el PP: "sanchismo": "A Felipe González le llamaron felipismo, a Zapatero zapaterismo y a mí sanchismo".

Feijóo le recalcó que estaba convencido de que "si tuviera la oportunidad, Sánchez pactaría con Vox". El líder de los populares también habló de su victoria en las urnas que no se materializó en un gobierno del PP: "Hemos tenido que pactar con Vox porque usted no acepta que gobierne el Partido Popular cuando gana".