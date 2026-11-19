La Audiencia de Barcelona cree, aunque sin pruebas específicas, que existe riesgo de fuga en el caso de acusación contra Jonathan Andic

El notario de Isak Andic niega que el fundador de Mango se planteara desheredar a su hijo y explica sus testamentos anuales

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El auto de la Audiencia de Barcelona encargada de investigar la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha revelado nuevos datos sobre el caso. Según el documento, el empresario, fallecido tras caer por un barranco de la montaña de Monserrat, elaboró un plan oculto junto a la terapeuta a la que acudía con su hijo, Julia Lüderwaldt, para convencer a Jonathan de que se tomara "un año sabático".

Ésa sería la excusa perfecta para apartar definitivamente al primogénito de los Andic de la dirección de Mango, dadas las pérdidas que había experimentado la marca desde que Jonathan se puso al frente de su gestión. Al volver de su año de descanso, Isak le diría a su hijo que la familia debía desvincularse de la directiva de Mango, con el fin de que no volviera a ocupar su cargo.

Sin pasaporte y sin poder salir del país

"El padre había decidido apartar a su hijo de Mango y pretendía que la separación terminara siendo definitiva", han concluido los magistrados, tras examinar los centenares de mensajes que obran en el sumario del caso. Éste también ha revelado que la terapeuta había conseguido que Jonathan aceptara irse durante un año, sin saber que era una estrategia urdida en secreto por su padre.

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Ahora, aunque no hay pruebas específicas, la Audiencia de Barcelona ha considerado que sigue habiendo riesgo de fuga por parte del acusado, que eludió la prisión provisional tras pagar, en cuestión de media hora, la fianza de un millón de euros que le impuso el juzgado. Según han informado Marina Pérez y Juan Tejón, el Juzgado nº5 de Martorell mantiene las medidas cautelares sobre Jonathan, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

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De nuevo, se ha cuestionado la metodología empleada por la terapeuta para mediar en la relación entre Isak y Jonathan Andic. Ella fue quien diseñó la ruta por la que caminarían ambos para que terminaran de limar sus asperezas; una terapia que incluía la medida extrema de situarse al borde de un precipicio o barranco, siendo éste, precisamente el modo en el que murió el fundador de Mango.