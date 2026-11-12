La secretaria de Isak Andic dice en el juicio que nunca vio a Jonathan y a su padre discutir

La secretaria de Isak Andic, Elsa Sangüesa, dice que la relación entre padre e hijo era buena y que no les vio nunca discutir.

Las nuevas pistas sobre la muerte del fundador de Mango: Jonathan Andic habría estado en el lugar de la caída cuatro días antes, según los Mossos

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Nueva fase en el proceso judicial para esclarecer las causas de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco a más de 100 metros de altura en las Cuevas del Salnitre en Collbató, en el macizo de Montserrat, mientras hacía senderismo con su hijo Jonathan Andic, investigado por presunto homicidio.

La secretaria de Isak Andic, Elsa Sangüesa, ha declarado este jueves ante la jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango. Ha respondido a cuestiones sobre la relación que mantenían este y su hijo, Jonathan Andic. En este sentido, ha asegurado que no había observado discrepancias entre los dos. Esta testigo fue desde el 2002 la secretaria del empresario y persona de su máxima confianza . Entre otras cuestiones, se encargaba de su agenda. El empresario le dejó en su herencia un millón de euros por su lealtad. En los últimos tiempos también era la secretaria del hijo.

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La declaración de la secretaria, solicitado por la fiscalía, puede ser relevante para una investigación que trata de aclarar si la caída de Isak Andic, despeñado por un barranco en Montserrat el 14 de diciembre de 2024, fue en realidad un crimen premeditado. Es decir, si Jonathan podría haber planeado empujar a su padre desde ese precipicio porque se llevaba mal con él y porque Isak proyectaba crear una fundación que laminaría la herencia de sus hijos.

Viaje a Ecuador entre el día 24 y el 26 de marzo: Jonathan pidió billetes el 21

En su declaración ante los Mossos d'Esquadra, la secretaria, que este jueves ha comparecido durante una hora y media ante la jueza, ya explicó que el 21 de marzo de 2025 el hijo del fundador de Mango le pidió que le comprara unos billetes de avión para ir a Ecuador el día 24 de ese mismo mes, con regreso el 26, "no constando en la agenda del investigado, y desconociendo el motivo", según el auto al que tuvo acceso Europa Press.

Fue durante este viaje a Quito cuando se produjo la desaparición "en extrañas circunstancias" del móvil de Jonathan Andic, que según expresó la secretaria, le fue robado durante el viaje relámpago. Preguntada si alguna vez había visto discutir a padre e hijo, la secretaria respondió que no.

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En las próximas jornadas también declarará el abogado Miquel Roca, a petición de la defensa del investigado por presunto homicidio, que encabeza el penalista Cristóbal Martell, por ser quien recibió el encargo del magnate para constituir la fundación.

La defensa considera que su testimonio podrá esclarecer los aspectos estructurales de la misma, el cuadro de patronos, la función, el papel de sus hijos en la fundación, y si con la constitución de la misma se alteraban o no las expectativas hereditarias. Lo ha propuesto para tratar de desmontar la hipótesis incriminatoria que contempla la Fiscalía, que apunta a una presunta motivación económica por parte de Jonathan Andic relacionada con un supuesto desacuerdo en relación a la constitución de la fundación y su relación con sus expectativas hereditarias.

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También declararán, a petición de la defensa, la directora financiera y de administración de una sociedad patrimonial designada por Isak Andic para preparar los testamentos anuales y sus sucesivas modificaciones, el profesional que contribuyó a diseñar junto al magnate la planificación de la futura gestión de su patrimonio y de las empresas familiares, y del CEO de Mango, Antonio Ruiz, entre otros.

Un inicio de las testificales en el que ni el abogado de Jonathan, Cristobal Martell; ni la fiscal encargada del caso, Teresa Yoldi; ni tampoco la primera testigo, la secretaria de dirección de Mango, Elsa Sangüesa, han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación presentes en los juzgados de Martorell.

Además, en esta jornada también han declarado durante casi dos horas un sargento y tres agentes de los Mossos d'Esquadra, los primeros en llegar al lugar tras la muerte del empresario.