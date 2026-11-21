Redacción Andalucía Europa Press 21 NOV 2026 - 16:02h.

Hay dos arrestados de 19 y 28 años tras suplantar la identidad a más de 40 facultativos para conseguir recetas falsificadas

Un dentista de Málaga descubrió que se estaban haciendo pasar por él tras recibir el aviso de un farmacéutico de Barcelona

Compartir







MálagaUna red que suplantó a más de 40 médicos para obtener drogas de fármacos que luego vendían en entornos festivos fue destapada en Málaga gracias a la inicial denuncia de un dentista.

Así lo comunicó la Policía Nacional en una nota de prensa en la que resaltan que el objetivo era conseguir recetas falsificadas primero para después poder comprar los medicamentos en las farmacias.

Hay dos personas detenidas, de 19 y 28 años, que residían en las provincias de Girona y Madrid, por presunta participación en los delitos de acceso ilegal informático, falsedad documental y contra la salud pública, según su grado de implicación.

La trama habría aprovechado una brecha de seguridad en una plataforma digital de emisión de prescripciones en el sector privado para emitir las recetas fraudulentas, haciéndose pasar por facultativos.

Unos fármacos no habituales en odontología levantó sospechas

Después de tener en sus manos los opiáceos y depresores adquiridos en Andalucía y Cataluña principalmente, los distribuían como sustancias estupefacientes a personas que se encontraban en ambientes lúdicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La llamada 'Operación Obelix' fue liderada por policías de Málaga tras la denuncia interpuesta por un dentista que había recibido el aviso de un farmacéutico de Barcelona al sospechar de unas últimas retiradas de fármacos.

Dado que las recetas para que eso fuera posible estaban a su nombre, con sus datos profesionales, el boticario se extrañó al comprobar que eran para comprar unos fármacos que normalmente no se prescriben en odontología.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El perjudicado por la suplantación de identidad averiguó entonces que unos desconocidos se estaban haciendo pasar por él para emitir esos documentos y canjearlos en farmacias.

Más de 100 recetas a su nombre en poco tiempo

Los investigadores se pusieron a trabajar para dar con los presuntos responsables de estos hechos y cifraron en más de 100 las recetas fraudulentas creadas a nombre del facultativo en breve espacio de tiempo.

Siguiendo el rastro digital y determinando desde qué ubicaciones se había accedido a la plataforma de expedición, los agentes pudieron identificar a quienes habían vulnerado las medidas de seguridad.

Al final, realizaron un registro domiciliario en la localidad de Figueras (Girona), encontrando allí al presunto autor de los hechos e interviniendo varios dispositivos electrónicos que tenía, además de criptoactivos por valor de 3.000 euros.

Asimismo, y de manera simultánea, arrestaron a uno de los compradores de medicamentos, localizado en el municipio de Collado Villalba (Madrid). También identificaron a un tercer sospechoso.

Los policías hallaron numerosos documentos de identidad falsos a nombre de las víctimas, correos electrónicos fraudulentos usurpando su identidad y comunicaciones con colegios profesionales de toda España.

Con eso último obtenían, mediante engaño, las credenciales con el fin de expedir recetas de forma fraudulenta.