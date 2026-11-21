Redacción Madrid Europa Press 21 NOV 2026 - 13:10h.

"Tebas cruzó todos los límites cuando comparó la comunicación del Real Madrid con la propaganda que explotó Goebbels", ha dicho Florentino Pérez

"No es una opinión, es moralmente repugnante, una ofensa a millones de madridistas y a la memoria de las víctimas del nazismo", ha tachado el presidente

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MadridEl presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado este 21 de noviembre que "es indigno" que el máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, "todavía no haya dimitido" tras sus polémicas comparaciones sobre Real Madrid TV.

"Cruzó todos los límites cuando comparó la comunicación del Real Madrid con los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de la Alemania nazi", ha asegurado en la Asamblea General Ordinaria del club.

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Ha recordado que fue "un régimen que llevó al mundo a la mayor tragedia de su historia, con más de seis millones de crímenes" y que "es lo que el presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF ha querido asociar al nombre del Real Madrid por pedir justicia".

"En lugar de rectificar, se han reafirmado porque todavía hace unos días mantenían esa comparación", ha lamentado antes de añadir que para él "no es una opinión", sino "una ofensa a millones de madridistas y a la memoria de las víctimas del nazismo".

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"Es moralmente repugnante", ha tachado Florentino Pérez

"Es moralmente repugnante", ha tachado un Florentino Pérez que también ha interpelado al "presidente de la RFEF" Rafael Louzán por no haber "invitado a irse" a Tebas "como vicepresidente de la Federación".

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Sin "ayudar a esclarecer el caso Negreira, Tebas ha elegido otro camino, atacar el Real Madrid todos los días en sus redes sociales", ha denunciado el presidente del club, refiriéndose al otro gran asunto que ha tratado.

"Probablemente seamos su principal víctima (del 'caso Negreira'), pero estamos ante un posible fraude descomunal que afectó a todo el sistema, tanto a la competición nacional como a la internacional, porque las dos están conectadas", ha argumentado.

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Abordando el caso de los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, el empresario madridista ha insistido en que este "es un problema de todos los que forman parte de la competición y de las instituciones que la supervisan".

"Y es que lo que ha ocurrido es extraordinariamente grave. El número 2 del arbitraje español recibió durante casi dos décadas, que sepamos, más de ocho millones de euros de un club que todos conocemos", ha resumido.

"Que se investiguen los hechos hasta el final", ha deseado

"No me corresponde a mí juzgar a nadie. Eso lo hará la UEFA y los tribunales. Pero sí me corresponde, como presidente de Real Madrid, que se investiguen hasta el final unos hechos que afectan directamente a la credibilidad de nuestra competición. Y les digo con toda claridad que no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades", ha prometido.

Porque Pérez considera que "resulta difícil de entender" que, "siendo un problema de todos, el Real Madrid parece ser el único interesado en llegar al fondo de este caso". "En el procedimiento penal fuimos el único club que se personó individualmente cuando nos enteramos, cuando los perjudicados fuimos todos", ha recordado.

"Eso interpela directamente a la responsabilidad de los demás integrantes del sistema, clubes e instituciones y muy especialmente a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol", ha citado concretamente.

"La Federación ha perdido sus competencias. Los hechos han prescrito y LaLiga no tiene competencias disciplinarias, pero es que además tampoco han acudido a la institución que todavía sí conserva esas competencias para sancionar, como es la UEFA", ha reiterado.

"No han hecho absolutamente nada. Ha tenido que ser el Real Madrid uno de los perjudicados el que recabará toda la información y presentará la denuncia a la UEFA", ha criticado al respecto.

"Es imprescindible una renovación de la gobernanza del arbitraje"

"La inactividad de los responsables es sencillamente inexplicable. En el caso de la Federación hay que recordar que el CTA es un órgano de la propia Federación. Y no sería en absoluto impensable que como consecuencia del procedimiento disciplinario acabara siendo ella misma sancionada. Y LaLiga permanece en la inacción más absoluta, amparándose en que no tiene competencia", prosiguió.

Ante esto, Pérez cree que desde LaLiga "o quieren ocultar que tenía información y no hizo nada, o sencillamente no está cumpliendo con su responsabilidad". "Y ninguna de las dos son aceptables. Es imprescindible una auténtica renovación de la gobernanza del arbitraje y de la composición de los árbitros de Primera División", considera.

"Una renovación que a día de hoy nadie parece estar buscando. Al contrario, da la sensación de que todo el sistema del fútbol español quiere que nos olvidemos de lo que ha ocurrido y que hablemos de otra cosa", ha lamentado.

"El propio presidente de los árbitros del CTA llegó a decir que había que pasar página. ¿Pero cómo vamos a pasar página? Esto no puede quedar impune. Y el silencio ante unos hechos como estos de extremada gravedad puede ser otra forma de responsabilidad", ha sentenciado.