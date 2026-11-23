El abogado de Isak Andic ha confesado a la jueza que el empresario quería crear una fundación benéfica donde destinar millones de euros

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El equipo de defensa de Jonathan Andic está tratando de defender la inocencia del acusado en la muerte de su padre y desvincular el motivo económico como un posible motivo por el que pudo haber provocado su fallecimiento.

El abogado Joan Roca, uno de los asesores de Isak Andic, ha declarado ante la jueza de Martorell, Raquel Nieto, que el fundador de Mango proyectaba constituir una fundación benéfica que supondría entre cinco y 10 millones de euros y que, además, en el patronato de la entidad no se excluía “en ningún caso” a Jonathan Andic, según informa 'El Periódico'.

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La jueza sigue situando entre los posibles móviles el motivo económico, como podría ser la intención del fundador de Mango de modificar su testamento para crear esta fundación destinada a ayudar a personas necesitadas. Sin embargo, el notario de Isak Andic aseguró la semana pasada que la asociación estaba prevista en el testamento del magnate desde hacía años, por lo que la defensa sostiene que la creación de esta fundación no suponía apartar a Jonathan Andic como heredero de la fortuna del fundador de Mango.

La fundación podía suponer una merma en los derechos hereditarios

Para la Fiscalía, los Mossos y la jueza de Martorell, la fundación podía suponer una merma en los derechos hereditarios del primogénito y constituye un motivo para el crimen. Sin embargo, la defensa está presentando varias fuentes para desmentirlo.

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El abogado Joan Roca ha precisado que los tres hijos del empresario fallecido querían mantener el proyecto de la fundación ideada por su padre y también la dotación que el empresario pretendía destinar a ella. Él mismo participó en el diseño de esta entidad sin ánimo de lucro, que tenía como objetivo gestionar el legado de Isak Andic cuando este faltase.

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La jueza ha interrogado también al médico psicoterapeuta

La jueza ha interrogado también al médico psicoterapeuta de Palma de Mallorca, Johannes Bechmann, de origen ecuatoriano-alemán que colaboró con la terapeuta de la familia Andic. Otro de los testigos que ha comparecido en esta sesión es el detective y abogado Francisco Marco, contratado por la defensa para elaborar un informe pericial sobre la caída del empresario por el barranco en el que falleció.

Es el testigo que más tiempo ha estado en el juzgado y, según confirman fuentes jurídicas al mismo medio, tras su declaración la jueza ha insistido en que no debía hablar con la prensa. Después, la jueza ha empezado a preguntarle sobre el informe pericial que elaboró sobre la caída de Isak Andic, por lo que el detective ha indicado que él estaba citado como testigo, no como perito, por lo que ha cambiado la condición, pero tras un rato, se ha dado cuenta de que no era procedente y le ha vuelto a otorgar la condición de testigo.