La segunda instancia recuerda que el investigado sí actuó tras la caída

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La Audiencia de Barcelona ha avalado la reacción de Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre Isak Andic en Barcelona. La segunda instancia judicial ha entendido el shock del primogénito y el hecho que llamara primero a Estefanía Knuth, pareja de su padre, según informa 'Crónica Global'. Así lo destacan en el auto de la Audiencia, donde se ha confirmado la prisión provisional evitable con fianza.

Hay que recordar que los agentes recrearon los momentos después del accidente sin tener en cuenta el golpe emocional que acaba de sufrir Andic. Por ejemplo, los excursionistas interrogados sí destacaron que el hijo del empresario estaba "bloqueado, afectado y desorientado". Pero los agentes ignoraron en ese estado emocional del primogénito e hicieron hincapié en los minutos que tardó en realizar la primera llamada.

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"Retrocedió por el camino y llamó a su padre en voz alta", señalan en el auto

En este último aspecto, el auto de la Audiencia lo deja claro: "Tampoco existe una única reacción exigible frente a un acontecimiento repentino de extrema gravedad". "El desconcierto, el bloqueo y la búsqueda inmediata de ayuda en una persona próxima pueden explicar que el recurrente no siguiera la secuencia de actuación que, examinada, retrospectivamente pudiera ser más eficaz", añaden.

La segunda instancia recuerda que el investigado sí actuó tras la caída: "Retrocedió por el camino y llamó a su padre en voz alta, localizó el chaleco, trató de descender y quedó bloqueado". Y para argumentarlo, señalan que Estefanía Knuth corroboró el estado de alteración de Jonathan cuando le llamó para informarle de la funesta noticia.

Y los jueces analizan la grabación del 112 de la llamada de Jonathan: "Solicitó auxilio, informó de la caída, proporcionó referencias para localizar el lugar, remitió su ubicación y siguió las instrucciones de la operadora". "Después, pidió a los excursionistas que lo ayudaran a descender por el lugar de la caída y le aconsejaron que no bajara. Posteriormente, colaboró en la localización del punto por parte del equipo de rescate", aseguran.

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El auto rebaja el "valor incriminatorio" de la reacción de Jonathan

El auto "abre la puerta a considerarle inocente" y rebaja el "valor incriminatorio" de la reacción de Jonathan. "Los datos admiten una explicación compatible con una reacción de bloqueo y desconcierto [de Jonathan", resaltan.

Aunque es necesario recalcar que se demoró ocho minutos en llamar al 112, el teléfono de emergencias y tampoco intentó contactar con el móvil de su progenitor. Ambos hechos "constituyen elementos indiciarios de alcance limitado", avisa la Audiencia.

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"No permiten sostener por sí solos una inferencia de participación, pero pueden ser considerados dentro de la valoración conjunta del cuadro indiciario, sin desconocer las explicaciones alternativas y la conducta de colaboración posterior", concluye.