Verónica fue atacada por su expareja cuando regresó a su domicilio de dejar a su hija pequeña en el colegio

José P., presunto autor del crimen machista en Bullas, Murcia, mató con una veintena de cuchilladas a su expareja y tres a su perro

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Este 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la eliminación de la violencia machista, se ha conocido el asesinato de Verónica, una mujer que tenía dos hijas y que ha sido acuchillada en su domicilio en Bullas, Murcia, a manos de su expareja.

Desde que se cometió el crimen, las autoridades siguen buscando a José, expareja de la víctima y acusado por su asesinato. Se ha sabido que Verónica acaba de dejar a su hija pequeña, de 10 años, en el colegio y que habría regresado a su casa. Al poco tiempo, habría aparecido el acusado, con quien acabó discutiendo y, tras sacarse un arma blanca, la apuñaló en varias ocasiones, provocando su muerte.

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Aunque Verónica nunca había presentado una denuncia de malos tratos, el agresor consta en el sistema VioGén debido a que su anterior pareja le había denunciado por violencia de género. El Ayuntamiento de Bullas ha organizado un minuto de silencio en memoria de la fallecida y por las otras 46 mujeres que han sido asesinadas, víctimas de violencia de género, en lo que va de año.

Mató también al perro de la víctima

Más conocido como José 'El gitano', como así apuntan en el medio 'La opinión de Murcia', es la persona que ha matado a sangre fría a su expareja en Bullas. Según apunta el medio local, cuando entró en la vivienda para asestar una veintena de cuchilladas a la víctima, también dio tres navajazos más al perro de la fallecida. El animal fue trasladado por los servicios de emergencias al veterinario donde allí finalmente perdió la vida.

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La titular del Juzgado de Instancia número 1 de Mula, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha incoado diligencias previas por un presunto delito de homicidio y ha ordenado la búsqueda y detención del investigado. La comisión judicial se desplazó hasta el lugar para practicar el levantamiento del cadáver.