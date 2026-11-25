Alberto Rosa 25 NOV 2026 - 19:17h.

La mujer explica que, aunque existían "rocecillos", nunca imaginó que la situación pudiera acabar en crimen

José P., presunto autor del crimen machista en Bullas, Murcia, mató con una veintena de cuchilladas a su expareja y tres a su perro

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La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de Verónica, una mujer de 32 años en una vivienda de Bullas, en Murcia, según han informado fuentes de la Benemérita y del 112. La Guardia Civil continúa buscando al presunto autor del crimen, quien asestó una veintena de puñaladas a la víctima en la vivienda en la que residía, en la calle San Segundo de la citada localidad.

Paqui, amiga de la víctima ha mostrado su incredulidad ante lo sucedido. “Yo todavía no me creo lo que ha pasado. No me lo creo”, confesaba a ‘La Opinión de Murcia’. Ambas mantenían una estrecha amistad desde hace tiempo y casualmente iban a quedar “para tomar café para que se desahogara”.

"Tenía dos nenas, de 10 y 15 años. Una de ellas se juntaba con mi hija. Verónica iba a mi casa a tomar café o yo iba a su casa, siempre estábamos juntas. Nos lo hemos contado todo", relata Paqui. Uno de los detalles que más recuerda Paqui es la conversación que mantuvo con su amiga hace solo dos días.

"Ayer la estuve llamando y no me cogió más el móvil"

Verónica le había contado el lunes que su relación sentimental había terminado definitivamente y ambas tenían previsto quedar para hablar tranquilamente. "Yo creía que estaban bien. El lunes me comentó que ella ya había terminado del todo con él e íbamos a tomar café y me lo iba a contar para desahogarse y, en fin, luego ir al parque con todas las niñas. Pero no quedamos al final", explica.

La mujer ha contado al citado medio que intentó contactar con ella este martes, cosa que no logró. “Ayer la estuve llamando y no me cogió más el móvil”, apunta. Confiesa que no tenía conocimiento de que su amiga estuviera sufriendo malos tratos y que para nada se imaginaba algo así.

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Sobre José ‘El gitano’, el hombre que habría asesinado a sangre fría a Verónica, Paqui explica que “era una persona que se podía hablar con él. Era una persona tranquila, no era agresivo”, señala. Si bien sostiene que en los últimos tiempos había observado un deterioro de su situación personal, que vincula con el consumo de drogas y el juego.

Amplio despliegue de búsqueda para dar con el presunto asesino

Paqui admite que entre la pareja habían existido algunos "rocecillos", aunque insiste en que nunca imaginó que la situación pudiera terminar en un crimen. La investigación policial se centra ahora en localizar al sospechoso y reconstruir los momentos previos al crimen. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por ‘La Verdad de Murcia’, el hombre habría abandonado la localidad tras los hechos y podría haber huido en un autobús. En el dispositivo de búsqueda participan Guardia Civil y Policía Nacional, mientras que la Policía Local ha establecido controles en las salidas del municipio.

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La víctima era natural de la pedanía murciana de Beniaján y tenía dos hijos, de 15 y 10 años, que se encontraban en sus respectivos centros educativos cuando ocurrieron los hechos. El Ayuntamiento de Bullas ha previsto atención psicológica para ambos menores.

Por el momento, no constan denuncias entre la víctima y el investigado en el sistema Viogén, ni procedimientos judiciales previos ni medidas de protección acordadas a favor de la mujer respecto de su actual pareja. No obstante, el citado medio local señala que sí existían antecedentes de denuncias relacionadas con una expareja de la víctima, actualmente en prisión.