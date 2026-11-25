La víctima era natural de la pedanía murciana de Beniaján y tenía dos hijos, de 15 y 10 años, que se encontraban en sus respectivos centros educativos

Un hombre mata a puñaladas a su pareja y se da a la fuga en Murcia

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Bulla (Murcia)La Guardia Civil mantiene abierta la búsqueda del presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 32 años en Bullas, Murcia, un crimen que está siendo investigado como un posible caso de violencia de género. La víctima falleció tras recibir una veintena de cuchilladas en la vivienda en la que residía, situada en la calle San Segundo de la citada localidad. Su pareja sentimental, José P. M., de 37 años, principal sospechoso de los hechos, no ha sido localizado y permanece en busca y captura.

Más conocido como José 'El gitano', como así apuntan en el medio 'La opinión de Murcia', es la persona que ha matado a sangre fría a su expareja en Bullas. Según apunta el medio local, cuando entró en la vivienda para asestar una veintena de cuchilladas a la víctima, también dio tres navajazos más al perro de la fallecida. El animal fue trasladado por los servicios de emergencias al veterinario donde allí finalmente perdió la vida.

La titular del Juzgado de Instancia número 1 de Mula, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha incoado diligencias previas por un presunto delito de homicidio y ha ordenado la búsqueda y detención del investigado. La comisión judicial se desplazó hasta el lugar para practicar el levantamiento del cadáver.

Huida en autobús

El cuerpo de la mujer fue hallado durante la mañana del miércoles con evidentes signos de violencia por arma blanca en el interior de la vivienda. Los servicios sanitarios desplazados al domicilio únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

La investigación policial se centra ahora en localizar al sospechoso y reconstruir los momentos previos al crimen. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por ‘La Verdad de Murcia’, el hombre habría abandonado la localidad tras los hechos y podría haber huido en un autobús. En el dispositivo de búsqueda participan Guardia Civil y Policía Nacional, mientras que la Policía Local ha establecido controles en las salidas del municipio.

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La víctima era natural de la pedanía murciana de Beniaján y tenía dos hijos, de 15 y 10 años, que se encontraban en sus respectivos centros educativos cuando ocurrieron los hechos. El Ayuntamiento de Bullas ha previsto atención psicológica para ambos menores.

Por el momento, no constan denuncias entre la víctima y el investigado en el sistema Viogén, ni procedimientos judiciales previos ni medidas de protección acordadas a favor de la mujer respecto de su actual pareja. No obstante, el citado medio local señala que sí existían antecedentes de denuncias relacionadas con una expareja de la víctima, actualmente en prisión.

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La pareja estaba separándose

Las primeras pesquisas también apuntan a que la relación atravesaba un periodo de deterioro. La madre del sospechoso declaró a ‘La Verdad de Murcia’ que la pareja estaba separándose y que su hijo se alojaba en una pensión. Entre lágrimas, aseguró que no sabía dónde se encontraba y afirmó que, si finalmente es responsable de lo ocurrido, “tiene que pagar”. También manifestó que la víctima “no tiene culpa de nada”.

Entre los vecinos del entorno han surgido testimonios que apuntan a conflictos previos en la relación. Una residente que alertó a los servicios de emergencia explicó a ‘La Verdad’ que comenzaron a sospechar que ocurría algo grave tras escuchar gritos y comprobar que nadie respondía en la vivienda. Según relató, al mirar por una ventana observaron que el perro de la víctima tenía restos de sangre. La misma vecina aseguró que aquella mañana habían escuchado una discusión y que la mujer le habría pedido al hombre que se marchara. Según su versión, la víctima “estaba con él porque le daba pena su situación, pero ya estaba cansada de la vida que le daba”.

Otros vecinos consultados por el diario murciano sostienen que el presunto agresor habría proferido amenazas de muerte contra su pareja días antes. Uno de ellos afirmó que esas advertencias eran conocidas por personas de su entorno e incluso aseguró que “ayer mismo se lo dijo”.