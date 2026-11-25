La Policía Nacional investiga cómo se produjo el ataque para determinar si las medidas de seguridad funcionaron correctamente

El policía herido en Medina del Campo recibió 17 puñaladas de su agresor, con el que forcejó y realizó dos disparos

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El agente de la Policía Nacional herido en la agresión ocurrida en la Comisaría de Medina del Campo, en Valladolid, ha recibido ya el alta médica, mientras el cuerpo policial investiga las circunstancias del ataque y revisa tanto el funcionamiento de las medidas de seguridad como el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Así lo ha confirmado este miércoles el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha explicado que el agente recibió el alta este martes y ha reiterado su condena “enérgica” a la agresión sufrida en las dependencias policiales.

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Sen ha señalado que la Policía Nacional está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar si las medidas de seguridad funcionaron correctamente y si se aplicaron los protocolos previstos.

Medidas para mejorar la seguridad de los agentes

El delegado se ha pronunciado así al ser preguntado por las reclamaciones de los sindicatos policiales para reforzar la seguridad en las comisarías, especialmente después de los recientes incidentes registrados en Medina del Campo y Palencia, donde un hombre fue detenido por un presunto ataque con cócteles molotov contra la Comisaría Provincial.

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Sen ha asegurado que comprende las peticiones de los representantes sindicales, aunque ha precisado que estas reivindicaciones deben diferenciarse de la investigación sobre las circunstancias concretas de la agresión de Medina del Campo.

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En este sentido, ha explicado que, una vez concluidas las investigaciones y elaborados los correspondientes informes, la Policía Nacional adoptará las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad.

Jupol denuncia que Jefatura ignoró avisos

Estas decisiones se tomarán, según ha añadido, “escuchando también a los representantes de los agentes, como se hace habitualmente”. El delegado no ha avanzado posibles cambios concretos en los dispositivos de protección de las dependencias policiales y ha supeditado cualquier actuación a los resultados de las comprobaciones que se están realizando.

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El sindicato policial Jupol ha denunciado este miércoles que la Jefatura Provincial de Policía de Valladolid ignoró varias advertencias y solicitudes de mejora de la seguridad en la Comisaría de Medina del Campo, donde un agente sufrió una veintena de puñaladas el pasado 17 de noviembre.

A través de un comunicado, la organización sindical ha recordado que ya había alertado a sus mandos policiales en las diferentes reuniones trimestrales de los problemas estructurales que afectan a esta comisaría

Un problema generalizado

En concreto, citan un escrito del 9 de abril del pasado año en el que incidían en la situación “especialmente preocupante”: cuando sólo hay tres funcionarios de servicio, la salida de dos agentes para atender una incidencia obliga a dejar a un solo policía en las dependencias policiales, que tiene que hacerse cargo de la custodia de los detenidos y de las restantes necesidades de la comisaría.

Por ello, Jupol ha exigido que a la Dirección General de la Policía, a la Jefatura Provincial de Valladolid y a la Jefatura Local de Medina del Campo, la elaboración e implantación inmediata de un protocolo “escrito y claro” de custodia de detenidos, adaptado a la realidad de la comisaría de este municipio vallisoletano.

Asimismo, ha reclamado el incremento de la dotación de personal para garantizar que ningún funcionario tenga que afrontar en solitario situaciones que comprometan su seguridad; la revisión de los procedimientos de actuación ante incidentes con detenidos dentro de las dependencias policiales, y la dotación de medios adecuados para garantizar la seguridad de los uniformados.

A juicio del sindicato, el apuñalamiento sufrido por un agente en Medina del Campo debe suponer un “punto de inflexión” para que se tengan en cuenta sus reclamaciones, ya que no resulta aceptable “que se tenga que esperar a que un compañero reciba 17 puñaladas dentro de una comisaría para que alguien entienda que los problemas de seguridad que llevamos meses denunciando son reales”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advirtió de que los puestos de seguridad -donde se encontraba el agente herido en el momento del ataque- “son meros mostradores” y registró un escrito el pasado 12 de marzo en el que solicitaba al Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León la regulación técnica e instalación de habitáculos de seguridad (control de accesos blindados) en dependencias policiales.

Según fuentes de este mismo sindicato, se trata de un problema que afecta a toda Castilla y León y se citaron casos como el de Miranda de Ebro (Burgos), la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León (Valladolid) y Parquesol (Valladolid).