El abastecimiento de agua de la isla también podría verse gravemente afectado

Desaparece la mancha "mínima" de residuos del 'Med Emre' y se confirma que no hay contaminación en la zona del naufragio

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El barco semihundido cerca de Ibiza con un cargamento de 7.000 toneladas de combustible a bordo se encuentra en un estado delicado por el riesgo de que se produzca un desastre natural si se vierte el gasoil que transporta.

Preocupaba una mancha de cinco kilómetros de diámetro que podría ser un indicio de fuga del combustible, pero finalmente ha desaparecido. El buque se encuentra en este estado, con una escora del 90%, algo fuera de lo común cuyo origen podría estar en una entrada de agua por fallo técnico.

"Una vía de agua se puede producir por un fallo de un equipo, porque haya una válvula que falle o porque se haya operado mal una válvula", explica Marcos Miguez, profesor de la Escuela de Ingeniería Naval de Ferrol.

Amenaza real a la fauna y la posidonia

El plan de prevención de desastres naturales está activo y se prevé que Capitanía Marítima informe del estado actual del buque y el plan de actuación. Por el momento se conoce que el caso del barco está intacto y no hay fugas en los depósitos, según ha adelantado el Ministerio del Interior, lo que permitirá que se remolque al puerto más adecuado. Sin embargo, primero se determinará la estructura del casco y el calado para decidir a qué puerto se va a dirigir el buque par la futura extracción del combustible. Ahora mismo, el barco se encuentra anclado de forma provisional para evitar la deriva.

En este sentido, el Govern Balear ha adelantado que ningún puerto de las Islas Baleares está preparado para una operación de ese calibre. En caso de que se produjese un vertido en el Puerto de San Antonio hay preparado material anticontaminación, unas cuerdas flotantes diseñadas para absorber los vertidos. Francisco del Pozo, responsable de combustibles fósiles de Greenpeace, advierten que el combustible sobre el mar puede ser más peligroso que el petróleo: "Se extiende muy rápido, entonces las barreras que podría poner un potencial buque antivertidos sería poco eficiente".

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Existe una amenaza real sobre la fauna marina que se encuentra entre Valencia y las islas baleares. Pero, la amenaza también se produciría sobre el agua potable de Ibiza al tener que cerrar su desaladora tal y como señala Francisco del Pozo: "Hay una desaladora que abastece al 30% de la isla"

La esperanza esta en que se pueda empezar a remolcar lo antes posible y las asociaciones ecologistas piden que en esa operación prime la conservación del entorno marino frente a otro tipo de intereses