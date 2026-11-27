La mancha "mínima" de residuos del 'Med Emre' desaparece y se confirma que no hay contaminación en la zona del naufragio

Así es el 'Med Emre', el barco hundido al norte de Ibiza: un buque de 120 metros que transportaba mercancías peligrosas

Compartir







IbizaLa mancha de extensión "mínima" de 2,6 millas de residuos oleosos que se había detectado como procedentes del buque 'Med Emre', naufragado a unas 20 millas al noroeste de Ibiza, ha "desaparecido", se ha "evaporado" o "degradado", por lo que no hay contaminación en la zona, según ha confirmado este jueves por la tarde en atención a los medios la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

Delgado ha indicado que las declaraciones del capitán del barco, del que ha dicho que se encuentra en estado de shock, apuntan a un "ingreso masivo" de agua en tanques de lastre de una de las bandas del buque como posible origen del siniestro, lo que provocó una "escora súbita" del barco y su posterior vuelco, en un momento en el que en la zona había muy mal tiempo, con olas de cuatro metros de altura.

PUEDE INTERESARTE El emocionante e inesperado espectáculo de delfines jugando junto a un barco en Benalmádena

No hay un fallo estructural en los tanques de carga y combustible

Según ha detallado Delgado, esta declaración supone una "buena noticia en parte" porque significa que no hay un fallo estructural en los tanques de carga y combustible "y por eso es posible que no estemos apreciando contaminación, porque los tanques de carga y combustible se encuentren intactos".

El capitán del barco, que se encuentra ya en Cartagena, a partir de ahora está a disposición de la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes e Incidentes y de la autoridad judicial, ya que en el siniestro ha resultado fallecida una persona.

PUEDE INTERESARTE Noruega busca voluntarios para restaurar barcos de madera

Respecto a esa ausencia de contaminación detectada, la capitana marítima ha confirmado que se ha comprobado tras la realización de sobrevuelos sobre el barco. Como segunda buena noticia, ha indicado que el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor ha podido hacer firme un cabo de remolque y, por lo tanto, actualmente el buque se encuentra "firme" a un remolque y "estabilizada" su situación y una posible deriva del barco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Plan del armador

Sobre el requerimiento realizado al armador para que, en el plazo de tres horas presentara a las autoridades marítimas un plan de salvamento, aunque fuera preliminar, ha anunciado que ha cumplido ese plazo y ha entregado un documento "muy detallado" de medias que ya están analizando.

Entre ellas, se plantean medidas de remolque, de inspección, de aseguramiento de la flotación del buque o de cálculos de estiba, que deberán ser ampliadas a requisito de la Administración Marítima para que reciba el visto bueno de la directora general de la Marina Mercante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para ello, se llevará a cabo este viernes por la mañana una inspección técnica del buque, que realizará personal de la base logística de Salvamento Marítimo de Cartagena y expertos en buceo que se desplazarán hasta el barco para llevar a cabo una inspección del "casco visto" y de la parte sumergida del buque.

Este trabajo proporcionará información del estado de la estructura y de si ha podido haber algún fallo así como del calado real --profundidad--, que son datos necesarios para valorar posibles actuaciones posteriores planteadas por el armador. Asimismo, se desplazarán técnicos de la empresa armadora del buque, que llevarán a cabo su propia valoración de su estado, de las posibilidades de remolque y de las posibilidades de extracción de la carga y del combustible.

De este modo, ha anunciado que solicitarán la ampliación del plan de salvamento presentado y, en colaboración con la Dirección General de la Marina Mercante, y el vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo, desplazado a València, a lo largo de la mañana de este viernes se valorará la posibilidad de autorizar esa propuesta o se solicitará más detalle.

En todo caso, ha apuntado que, lo primero, es la "estabilización y el aseguramiento de la flotabilidad del buque" a través de distintas fórmulas técnicas. Una vez se encuentre estabilizado y se compruebe que no hay fugas de combustible, se valorará la posibilidad de remolque; la empresa tendrá que solicitar un puerto de destino y la directora general de la Marina Mercante valorará esa propuesta y la aceptará o no. En todo caso, Delgado ha manifestado que no se sabe el puerto de destino porque la empresa debe proponer y la administración aceptarlo. Esta decisión dependerá de las condiciones técnicas en las que se encuentra el buque, un extremo que se sabrá tras la inspección.

Asimismo, ha confirmado que dentro del plan del armador se contempla la extracción aunque "probablemente" se deba llevar a cabo en un puerto o lugar de refugio. "Y eso es lo que ha de determinarse mañana, proponerse por el armador y determinarse por parte de la directora general de la Marina Mercante", ha dicho, y ha añadido que todo el trabajo se está haciendo de manera coordinada entre los centros de Salvamento de Baleares y Valencia junto con el armador, la directora general de Marina Mercante y el comité técnico asesor.