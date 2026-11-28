Iván Sevilla 28 NOV 2026 - 18:09h.

Piden colaboración para encontrar al hombre que fue visto por última vez el 24 de noviembre en Arroyo de la Miel, Málaga

Francisco Javier es de complexión atlética, tiene el pelo rapado e iba en un coche Ford Puma azul el día que desapareció

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MálagaUna alerta en redes sociales se mantiene activada porque buscan a Francisco Javier, un hombre de 40 años que lleva desaparecido cinco días ya tras haber sido visto por última vez en Arroyo de la Miel (Málaga).

Según informó la Asociación SOS Desaparecidos, se le perdió la pista concretamente el martes 24 de noviembre en la citada localidad. Desde entonces, tratan de localizarle, igual que a María Silvina en Navarra.

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Para que sea más fácil reconocer al varón, se difundió una fotografía de su rostro con algunos datos de su apariencia física que pueden ayudar a identificarle. Mide 1,78 metros de altura y su complexión es atlética.

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Tiene los ojos marrones y el pelo rapado también, como se observa en la imagen publicada, donde se le ve con una barba bastante afeitada, de tan solo unos días. Piden colaboración ciudadana para encontrar a Francisco Javier.

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Con un coche Ford azul

Aparte de esos detalles, la asociación también incluye en el cartel de su búsqueda un coche azul de la marca Ford, modelo Puma, con la placa identificativa 0499LTB.

Se entiende que circulaba o se le relaciona con este vehículo el día de su desaparición. Si alguien lo ha visto o lo ve, debe avisar de inmediato de su ubicación llamando al teléfono 868286726 de SOS Desaparecidos.