Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas

Una muerta y cinco heridos al chocar un camión con varios coches en Santomera, Murcia

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ZaragozaUna mujer de 52 años ha muerto en Zaragoza después de recibir un fuerte impacto en la cabeza por la puerta de un garaje tras ser golpeada por un coche. Según informa 'El Periódico de Aragón', los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Según han confirmado fuentes de la Policía Local, el accidente se produjo sobre las 12:00 horas en la calle Hermano Jeremías, en el barrio zaragozano San José.

La víctima iba andando por la calle con una amiga

Todo ocurrió cuando una conductora de un vehículo que maniobraba para salir del estacionamiento perdió el control y colisionó contra el portón metálico. A consecuencia del choque, la estructura, alcanzó a la viandante, que iba por la calle con una amiga.

La unidad de Policía Judicial del cuerpo municipal se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas de lo que se investiga como un siniestro vial. Los agentes le practicaron la prueba de alcoholemia a la conductora y dio resultado negativo.