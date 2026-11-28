El Servicio de Urgencias Canario movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico hasta el lugar del incidente

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TenerifeUn hombre de 30 años y una mujer de 40 han resultado heridos tras sufrir las mordeduras de un perro en el municipio tinerfeño de Arona. Según informa 'El Día', los hechos ocurrieron el pasado viernes 27 de noviembre en la calle Albani.

En torno a las 23:59 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que dos personas habían sufrido las mordeduras de un animal.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico hasta el lugar del incidente. Cuando llegó el personal sanitario, valoró y atendió a los dos afectados que presentaban heridas de pronóstico moderado.

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Ambos fueron trasladados al hospital

El hombre fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mientras que la mujer fue evacuada al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico.

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Los agentes de la Policía Local de Arona se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se encargaron de asegurar la zona e instruir el correspondiente atestado.