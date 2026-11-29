Miguel Ángel Pariente Candalija, el vecino de 44 años desaparecido en Laguna del Duero, ha sido hallado muerto en un hotel de Valladolid

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ValladolidMiguel Ángel Pariente Candalija, el vecino de 44 años de Laguna de Duero que se encontraba desaparecido, ha sido hallado muerto en un hotel de Valladolid, según ha informado 'El Norte de Castilla'.

El medio de comunicación ha podido conocer que la orden de búsqueda de este vecino desparecido se ha desactivado tras encontrar su cuerpo sin vida. "Efectivos de la Policía Local de Laguna de Duero y voluntarios de Protección Civil trabajaban de forma coordinada en las labores de búsqueda por el municipio. Para agilizar su localización, las autoridades habían difundido un cartel oficial con su fotografía y sus datos físicos, solicitando la máxima colaboración ciudadana", detalla el periódico anteriormente citado.

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La desaparición de Miguel Ángel Pariente Candalija

Desde el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del ministerio del Interior, se activo una alerta por la desaparición de Miguel Ángel Pariente Candalija el pasado sábado 28 de noviembre. En dicha alerta, CNDES pidió ayuda a la ciudadanía para encontrar a este vecino de Laguna de Duero.

En la denuncia, desde CNDES se detallaba que Miguel Ángel Pariente Candalija tenía 44 años, medía 1,80 metros, era de complexión delgada, tenía el pelo canoso y su rastro se había perdido este pasado sábado.

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Tras horas de búsqueda, el cadáver de Miguel Ángel Pariente Candalija ha sido hallado en un hotel de Valladolid, como informan desde 'El Norte de Castilla'.

¿Cómo aportar información sobre un desaparecido?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.