Claudia Barraso 09 NOV 2026 - 16:17h.

Los Mossos d'Esquadra han informado a través de redes sociales de que han encontrado sin vida al anciano

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Los Mossos d’Esquadra han encontrado el cuerpo de vida de Victorio, el hombre de 82 años que llevaba desaparecido desde el pasado dos de noviembre en Tarragona.

Sus familiares fueron quienes denunciaron su desaparición después de que, según confirmaron medios locales como ‘Diari Més’, saliese a dar un paseo por la zona del Vall de l’Arrabassada y nadie le volviese a ver.

Al ve que no regresaba a casa de un paseo que solía hacer, sus familiares se extrañaron y decidieron comenzar a buscarlo. Al parecer, Victorio había salido de casa sin documentación y sin su móvil, por lo que su familia no podía dar con él. Como nadie sabía nada de su paradero, dieron aviso a las autoridades que rápidamente activaron un dispositivo de búsqueda.

Todo lo que se sabe sobre su desaparición

Hace unos días informaron de que no habían aparecido indicios que los llevasen hasta el paradero de Victorio, pero hace apenas unas horas, los Mossos confirmaban que habían encontrado el cuerpo sin vida del hombre.

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Aunque por el momento no han confirmado más información sobre su fallecimiento, todo apunta a que podría tratarse de un accidente y que no haya terceras personas implicadas en su muerte. Las autoridades han trasladado el pésame a través de redes sociales, en un mensaje acompañado de la información sobre el encuentro del cadáver y una fotografía del fallecido.

Sin embargo, después de siete días de intensa búsqueda, no han confirmado en qué condiciones se han encontrado el cadáver, si padecía alguna enfermedad que le pudo provocar una desorientación o si por el contrario se marchó por voluntad propia.