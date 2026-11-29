El Ayuntamiento de Rute ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por su fallecimiento

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El montañero ruteño Manuel Reina Pacheco ha muerto a los 55 años en un accidente ocurrido en la zona del Cervino, en los Alpes, entre Italia y Suiza. Según informa 'Diario Córdoba', el suceso también se ha cobrado la vida de otro de los integrantes de la expedición, un carabinieri italiano.

Manuel Reina era policía local, tenía 55 años y falleció al caer en una grieta de un glaciar junto a un carabinieri italiano. El Ayuntamiento de Rute ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por su fallecimiento. Según las primeras informaciones conocidas, el grupo estaba formado por cinco montañeros cuando, por causas que no han trascendido, dos de ellos cayeron a una grieta.

Manuel Reina, una persona muy conocida en Rute

El montañero era una persona muy conocida y apreciada en Rute, donde llevaba alrededor de tres décadas prestando servicio de Policía. Su trayectoria estuvo muy vinculada al ámbito educativo y a la concienciación medioambiental. Durante años desarrolló diferentes iniciativas con escolares de los centros educativos de la localidad, promoviendo la creación de huertos y la plantación de árboles, actividades con las que acercaba a los más jóvenes el respeto y el cuidado de la naturaleza.

Su pasión era la montaña. Había viajado en numerosas ocasiones hasta la cordillera alpina para conquistar algunas de sus cumbres más emblemáticas. Reina estaba casado y deja dos hijos de corta edad. Además, su familia mantenía una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Rute, donde trabaja su esposa y su cuñado forma parte también de la plantilla de la Policía Local.

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Los mensajes de condolencias

El alcalde de Rute, David Ruiz Cobos, ha trasladado públicamente sus condolencias y todo el apoyo institucional a la familia. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. El portavoz socialista, Antonio Ruiz, amigo de Manuel Reina desde la infancia también se ha mostrado profundamente afectado por la noticia.

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La portavoz de Izquierda Unida, Ana Lazo, ha expresado su dolor por la noticia y ha trasladado su cercanía a la familia, en especial a la mujer del fallecido. La Policía Local de Rute ha querido rendir homenaje a su compañero colocando un crespón negro como símbolo de duelo. En su mensaje de despedida, la plantilla ha destacado su compromiso con el servicio público y su dedicación profesional