Una mujer y su hija han muerto en el incendio de su vivienda en Torrent, Valencia

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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TorrentMueren una madre y su hija en el incendio de su vivienda en Torrent, Valencia. Según ha informado EFE, el edificio donde se habría producido el incendio, situado en la calle Pare Méndez de Torrent, ha sido desalojado tras originarse las llamas en la azotea de una vivienda.

Al parecer, el fuego se ha desatado pasadas las 19:30 horas de la tarde y, según ha podido conocer el medio de comunicación 'Levante-EMV', "a la madre han logrado rescatarla los bomberos aún con vida, aunque ha fallecido poco después debido a la gravísima intoxicación por la inhalación del humo desprendido en la combustión".

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El incendio y la muerte de la madre y de la hija

Por su parte, la otra víctima mortal del incendio, la hija de la mujer que había sido rescatada con vida, ha sido encontrada por los bomberos una vez extinguido el siniestro.

"Las llamas, muy descontroladas, han obligado a desalojar el edificio entero, ubicado en el número 34 de la citada calle de la capital de l'Horta Sud, precisamente porque estaba afectando a la última planta del inmueble, lo que ha permitido que el resto del vecindario pudiese salir a la calle sin riesgo para ellos, ya que el humo siempre sube hacia arriba", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Las víctimas habrían fallecido por inhalación de humo y, ahora, será el juzgado de guardia de Torrent el que ordene el levantamiento de los cadáveres.

Justo después, los cuerpos sin vida de la madre y de la hija serán trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se les practicarán la autopsia.