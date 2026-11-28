El famoso fotógrafo Richard Avedon la llegó a definir como la mujer más bella del mundo

El diseñador Valentino también la eligió como su musa, y empezó a desfilar con sus creaciones ya en los años 60

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Veruschka von Lehndorff, considerada como la primera supermodelo alemana de la historia, ha muerto a los 87 años. Según ha confirmado el medio 'Bild', ha fallecido "rodeada de amigos y de sus familiares más cercanos". Revolucionó el mundo de la moda y fue un símbolo de la década de los 60. También fue portada de numerosas revistas prestigiosas y se convirtió en una de las modelos mejor pagadas.

Veruschka von Lehndorff creció tanto en la industria que el famoso fotógrafo Richard Avedon la llegó a definir como “la mujer más bella del mundo”. Maravilló al mundo entero tras su participación en la película ‘Blow-Up’ (’Deseo de una mañana de verano’), aunque ella nunca entendió el por qué. "Nunca entendí por qué tuve tanto éxito, con solo dos escenas y una frase me hice famosa en todo el mundo", confesó.

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Después de este proyecto, llegó a participar en 14 más. El diseñador Valentino también la eligió como su musa, y empezó a desfilar con sus creaciones ya en los años 60, cuando el experto en moda estaba aun adentrándose en el mundillo a nivel internacional.

Apareció 11 veces en la portada de 'Vogue'

La revista 'Vogue' se interesó en ella y llegó a aparecer en portada hasta en 11 ocasiones distintas. Fue una de las modelos más aclamadas durante varias décadas. Aunque no siempre estuvo rodeada de esta fama. Su infancia estuvo marcada por la tragedia: su padre, el conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, participó en la resistencia contra Adolf Hitler, siendo arrestado y ejecutado tras el intento fallido de asesinato.

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Su madre, que estaba embarazada, fue llevada a un campo de trabajo, y ella y sus hermanas fueron trasladadas a un orfanato que estaba dirigido por las SS. Cuando acabó la guerra, vivieron en campos de refugiados.

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Después, decidió estudiar Arte, y aunque lo intentó de la mano de la moda allá por 1959, no tuvo demasiado éxito debido a que se salía del estereotipo. Pero todo cambió cuando fue conociendo a fotógrafos como Johnny Moncada o Franco Rubartelli, con quien mantuvo una relación amorosa a la par que profesional.

"Duele su muerte, pero también duele el tiempo que no pudimos compartir", aseguró Rubartelli

Cuando su fama empezó a aumentar, ella decidió distanciarse porque no quería ser conocida solo por su belleza y trabajó como pintora, fotógrafa y artista de performance y lo compaginó con el activismo. No se casó y nunca tuvo hijos, pero hace poco se reencontró con quien fue su pareja, Rubartelli.

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Ahora, tras su fallecimiento, él se ha despedido en redes sociales: "La vida me dio un regalo amargo: después de más de 50 años sin saber nada el uno del otro, me permitió volver a saber de Veruschka. Y ahora, justo cuando esa puerta se abría apenas unos centímetros, el viento la volvió a cerrar. Duele su muerte, pero también duele el tiempo que no pudimos compartir, las conversaciones que quedaron pendientes, el reencuentro que apenas comenzaba. Duele saber que volví a tenerla cerca solo para aprender a dejarla ir".