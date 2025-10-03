La UME cumple 20 años y su teniente general, Francisco Javier Marcos Izquierdo, afirma que deben "estar preparados para lo peor"

Los militares de la UME se volcaron con Ibiza tras las últimas lluvias torrenciales

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple 20 años el 7 de octubre. Los efectivos de esta unidad de las Fuerzas Armadas Españolas han afrontado numerosas situaciones límite. La pandemia del coronavirus, la DANA de Valencia o los virulentos incendios en España este último verano. Escenarios que han generado un antes y un después.

A lo largo de estas últimas dos décadas, la UME se ha consolidado como un equipo de emergencias que llega hasta donde muchos no consiguen. Casi 800 intervenciones con las que se han ganado el respeto de la sociedad. Ante la celebración de su aniversario, 'Informativos Telecinco' ha querido estar con ellos.

El equipo de 'Informativos Telecinco' se ha desplazado hasta la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde está la base principal de la UME. Allí no hay un momento de descanso. De hecho, los efectivos han mostrado uno de sus simulacros: un ejercicio para buscar posibles víctimas en un coche que cae a un río. Si no se está en plena formación, se está desplegado en algún punto de España.

El teniente general de la UME Marcos Izquierdo: "Tenemos que estar preparados para lo peor"

En la base de Torrejón, conocemos al teniente general que está al mando de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo. "Este es el centro de operaciones conjunto desde donde dirigimos todas las operaciones que se producen tanto en territorio nacional como las que excepcionalmente hemos desarrollado fuera de nuestras fronteras", explica el alto mando.

La UME se enfrenta a retos muy exigentes. "Se están produciendo unas emergencias fruto del cambio climático que nos obligan a una reflexión. De lo que se trata es de tener a miles de soldados, como hay en la UME, preparados para estos incendios de sexta generación, para estas inundaciones tan terribles, para estas nevadas imprevistas, para estos fenómenos que no sabemos cuál va a ser... Yo pienso en un terremoto que pudiera ocurrir. Tenemos que estar preparados para lo peor", comenta Marcos Izquierdo.

"Creo que no es alarmismo, pero la próxima emergencia probablemente no se parezca en nada a las que estamos sufriendo últimamente", agrega el teniente general. Lo que estamos viendo no son anécdotas ni excepciones, sino que estamos entrando en una fase donde esas tragedias van a ser casi la norma. "Tenemos que conducir con la luz larga", precisa Marcos Izquierdo.

La historia de un soldado que salvó vidas en la DANA y al que su hijo le preguntó si "llegó tarde"

Los efectivos de la UME pasan por momentos críticos de aprendizaje personal. El teniente general cuenta los suyos propios. "Desde luego, los momentos más críticos son aquellos que están vinculados a la pérdida de vidas humanas. La experiencia más fuerte para mí ha sido la DANA, indudablemente. Mucho dolor. Uno de mis soldados ahora mismo está de baja psicológica. Y ese soldado viene de una de las mejores unidades del Ejército de Tierra. Mucho más alto que yo y con el doble de envergadura", recuerda Marcos Izquierdo.

"Esa noche estuvo salvando vidas y, después de tres días de trabajo intenso, con turnos de 12 horas, fue a su casa y su mujer le dijo, 'bueno, dicen que habéis llegado tarde'. Poco después me decía él, 'mire, mi general, es que mi hijo me dice que en el colegio que dicen que hemos llegado tarde y usted sabe que estábamos allí. Yo rescaté cadáveres y vi lo que vi'. A él le ha marcado. Le ha marcado hasta el punto de estar en una situación de depresión por la injusticia moral y profesional de personas que, por lo que fuera, retorcieron la verdad", agrega el teniente sobre el caso de un compañero que le ha conmocionado.

Formar parte de la UME quizá tiene algo especial. Se nota muy directamente el trabajo que se hace en diferentes puntos de España. Los miembros de la UME lo pueden notar en la interacción con los civiles cuando están desplegados en diversos puntos. "Yo creo que de los retornos más importantes que tenemos todos los que servimos a España en la UME es el agradecimiento", explica el tenienge general. "Cuando nos paramos a tomar un café, durante la noche, durante el día. Y me dicen 'no, mire, están invitados, aquí la UME no paga'. Ese cariño, desde luego, se agradece muchísimo", sentencia Marcos Izquierdo.