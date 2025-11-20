Rocío Amaro 20 NOV 2025 - 07:00h.

Reyes Moya, una joven gitana, educadora y trabajadora social, protagoniza la campaña del Ayuntamiento de Sevilla que visibiliza a mujeres como referentes para derribar estereotipos

La iniciativa "Gitanas presentes, mujeres referentes" lleva imágenes y mensajes de liderazgo femenino a marquesinas, autobuses y paneles del metr

Compartir







SevillaReyes Moya tiene 27 años, es educadora y trabajadora social, y gitana. La mezcla de todo eso la ha llevado estos días a protagonizar la campaña del Ayuntamiento de Sevilla "Gitanas presentes, mujeres referentes". Una iniciativa que lleva imágenes y mensajes de mujeres inspiradoras a marquesinas de autobuses y paneles informativos de la ciudad.

Reyes es una de ellas, pero no la única. En total son 29 los relatos que buscan acercar la cultura gitana a toda la sociedad sevillana. Pero su caso es especial, ya que actualmente trabaja en la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) dinamizando entornos y barrios de la ciudad para visibilizar el papel de las mujeres en su comunidad. Así que para ella no es nada nuevo eso de prestarse como ejemplo: "es un orgullo", asegura.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía asesta un nuevo revés a Antonio Tejado: vuelve a oponerse al archivo de la causa por el asalto al chalé de María del Monte

"Yo he estudiado un doble grado y ahora me dedico a dar a conocer la cultura de nuestro pueblo, haciendo campañas de sensibilización, eliminando estereotipos y rompiendo con la visión sesgada hacia nuestra comunidad", explica Reyes. Por eso su labor se centra en el empoderamiento de la mujer gitana, enseñándoles la importancia de la familia, de la libertad y de la autonomía personal. Su lema lo dice todo: "mujeres al poder", y es precisamente el mensaje que la acompaña en la foto que, junto a su madre, podrá verse próximamente en las calles de Sevilla.

Nacida y criada en el barrio de Pino Montano, Reyes estudió en un colegio público de Nervión, una zona mucho más acomodada, y aunque no recuerda haber sufrido discriminación por ser gitana, reconoce que su experiencia no representa la realidad de muchas otras chicas como ella. "Incluso en mi comunidad me llegan a catalogar de menos gitana, o de gitana rara por tener estudios. La sociedad nos asocia con la marginalidad, gente que no está escolarizada o que no acude a clase. La verdad es que nacer en un entorno concreto define tu vida y tus oportunidades", señala. Por ello, su trabajo en la Federación busca abrir oportunidades y visibilizar referentes para jóvenes que se enfrentan a obstáculos sociales y culturales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por eso su historia refleja los objetivos de la iniciativa. Visibilizar el liderazgo y la fuerza de las mujeres gitanas, desmontando estereotipos y mostrando que su comunidad es diversa y activa en la transformación social.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La campaña "Gitanas presentes, mujeres referentes"

La campaña, desarrollada por Amuradi, entidad que representa a Fakali en Sevilla, vuelve a las calles por segundo año consecutivo con el propósito de mostrar figuras femeninas gitanas como ejemplos inspiradores desde la perspectiva del feminismo romaní. La intervención urbana ocupa diez soportes en el casco histórico, tres autobuses y dos paneles en las entradas del metro de Puerta Jerez y San Bernardo, acercando los mensajes de sus protagonistas a miles de personas en los principales puntos de tránsito de la ciudad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A través de 29 retratos y relatos personales, la campaña presenta un enfoque intergeneracional que incluye abuelas, madres, hijas y nietas. El objetivo es mostrar cómo las mujeres gitanas, en todas las etapas de la vida, desempeñan un papel decisivo en los procesos de transformación social y contribuyen al fortalecimiento de la comunidad. La campaña coincidirá con el Día del Pueblo Gitano Andaluz (22 de noviembre) y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), fechas que refuerzan su compromiso con la igualdad y la lucha contra la discriminación y la violencia.

Romper estereotipos y visibilizar referentes

El proyecto, financiado por el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, se centra en destacar trayectorias diversas, visibilizar la riqueza cultural y fomentar la autoestima, la autonomía y la participación social de las mujeres. Según Amuradi, esta acción busca derribar los estereotipos que todavía asocian a las mujeres gitanas con sumisión o falta de formación, mostrando en cambio liderazgo, educación y un feminismo propio que impulsa transformaciones dentro y fuera de la comunidad.

Tras la buena acogida de la edición anterior, la campaña amplía su presencia con mupis distribuidos por la ciudad y paneles en el metro, consolidando un mensaje que inspira a nuevas generaciones y reivindica el orgullo cultural del Pueblo Gitano. Las protagonistas han subrayado que verse representadas en espacios públicos fortalece su autoestima y anima a niñas y adolescentes gitanas a confiar en sus capacidades, apostar por la educación y proyectar un futuro propio.

Empoderamiento colectivo como legado

Para Fakali es fundamental construir la acción junto a las propias mujeres gitanas, destacando la fuerza colectiva, el liderazgo y el derecho a ocupar el espacio público sin prejuicios. La campaña resalta la aportación de las mayores, que sostienen y transmiten valores a las nuevas generaciones, y el impulso de las jóvenes, que continúan ampliando un legado comunitario sólido y diverso.

Reyes Moya es solo un ejemplo. Mujer joven, formada y comprometida, representa a su comunidad y demuestra cómo la visibilidad y la educación pueden abrir caminos y derribar estereotipos.