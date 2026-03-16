Asun Chamoso 16 MAR 2026 - 04:30h.

En el centro de fitness Élevé Barre Studio se permite la asistencia de dos perros por clase

Los trabajadores de una empresa alicantina acuden con sus perros a la oficina: "La convivencia es genial y los empleados están contentos"

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BarcelonaLleva pocos días abierto y es todo un éxito. "Somos el primer estudio 'pet friendly' de Cataluña donde puedes venir a entrenar con tu mascota pero eso no significa que la sala esté llena de perros", afirma Gabriella La Roche, fundadora de Élevé Barre Studio en el barrio del Poblenou en Barcelona. Un estudio de fitness donde la mascota entra a la sala de entrenamiento. "Faltan más espacios para las mascotas. Son un miembro más de la familia", señala La Roche.

Se trata de un estudio de barre, una disciplina de fitness que combina movimientos de ballet con otros de pilates y estiramientos de yoga. A las 200 clientas apuntadas hay que sumar 22 perros que son bienvenidos en las clases, a temperatura ambiente, sin coste extra. "Es la romper la barrera de ir a hacer deporte sin la mascota. Ya no hay excusas".

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Antes de acceder, se pide que hagan un largo paseo con sus mascotas. De momento, solo admiten dos perros por clase. No les falta de nada. Tienen un espacio con camas, cuencos con agua y bolsa de chuches ilimitada. "Se sientan al lado de su dueño a esperar que acabe rutina, caminan, se tumban en las camitas y algunos miran por la ventana. No molestan y no están estresados" desvela la impulsora. Así en las sesiones de ejercicio se mezclan las indicaciones y la música junto con sonrisas, besos y algún ladrido.

El perro rompe la barrera de temor de hablar con los demás

La presencia de las mascotas está ayudando a hacer comunidad: "Se crea un sentido de pertenencia y se empieza a relacionar mejor porque el perro rompe esa barrera de temor de hablar con la persona que está al lado" asegura La Roche. Y añade que las clases mejoran: "Para nosotros, lo importante es la co-regulación cuando un perro está en la sala de entrenamiento su respiración tranquila ayuda a los alumnos a una relajación más profunda".

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"Somos concepto wellness 360º y creemos que el bienestar es físico y psicológico. Al ser un estudio pet friendly reducimos la ansiedad por separación y reducimos las excusas de los humanos para no entrenar por no dejarlos solos", destaca La Roche. Es el caso de Araceli, que adoptó un perro durante la pandemia y ahora no quiere separarse de ella: "Tener un espacio donde sé que estará tranquilo, a mi lado y no se estresará, es genial". Paula, con su cachorro de seis meses Kale, reconoce que "no me gusta dejarlo solo. Estoy encantada y con ganas de volver".

Las ventajas no acaban ahí, según la promotora: "Hay beneficios como la interacción visual. La presencia de perros libera oxitocina, reduce el cortisol y baja estrés. En una clase de barre donde el esfuerzo muscular es muy alto, el perro actúa como un amortiguador emocional del cansancio. Y a nivel social, crea conexión entre instructor y alumnos que ayuda a crear relaciones". Es el caso Lily que lleva pocos meses en España y se declara fan: "Lo descubrí por los videos virales y es algo que no había visto aquí. En Chicago ya había ido a eventos así. Me encanta que lo hayan abierto aquí".

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Puppy barre, un evento que hace comunidad

Este proyecto nace de la mano de Gabriella La Roche, una venezolana, analista de datos y bailarina hasta los 14 años, que ha sumado sus dos pasiones: el barre que descubrió en París y los perros, empezando por el suyo que se llama Stich.

Una vez al mes y previo pago de una entrada de veinte euros, celebran Puppy barre, un evento para hacer comunidad en que llegan a participar unos 10 perros con sus dueños. Ana y Coco no faltaron a la primera fiesta: "Vi que sí es posible combinarlo. Estuvo muy tranquilo en clase. Trabajo todo el día y me da cosa dejarlo solo. Espero repetir".

La buena acogida es tal que están pensando en dejar entrar algún perro más por clase. Incluso les están tentando para que abran espacios cien por cien pet friendly en Madrid o Valencia.