De Penélope Cruz y Dua Lipa a Nicole Kidman: el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, en fotos

Este año, la atención se ha centrado, como siempre, en las casas que dictan tendencias: Dior, Chanel y Schiaparelli

Anne Hathaway, rota de dolor en el funeral de Valentino en Roma

Compartir







Del 26 al 29 de enero, París se convierte de nuevo en el epicentro mundial de la moda de lujo con la Semana de la Moda. Este exclusivo evento, que llega tras la muerte de Valentino Garavani, reúne a las casas más prestigiosas para presentar sus colecciones de Alta Costura Primavera/Verano 2026, una categoría protegida legalmente que solo pueden usar unas pocas firmas acreditadas por la Federación de la Alta Costura y la Moda.

Este año, la atención se ha centrado, como siempre, en las casas que dictan tendencias: Dior, Chanel y Schiaparelli, con piezas únicas o en volúmenes muy pequeños, artesanía meticulosa y diseños que a menudo se conciben más como obras de arte que como colecciones comerciales. Aunque lo llamativo de la edición es el debut en esta categoría de la moda de Jonathan Anderson para Dior y de Matthieu Blazy para Chanel.

En este marco, Chanel ha sido uno de los desfiles más esperados del calendario oficial, programado para la mañana de este martes, 27 de enero. Hasta el Grand Palais, junto a los Campos Elíseos, se han desplazado numerosos rostros conocidos, como Penélope Cruz, Dua Lipa y Nicole Kidman.

Penélope Cruz

Dua Lipa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nicole Kidman

Asap Rocky

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tilda Swinton