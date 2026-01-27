Logo de telecincotelecinco
De Penélope Cruz y Dua Lipa a Nicole Kidman: el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, en fotos

Dua Lipa, Penélope Cruz y Nicole Kidman
Dua Lipa, Penélope Cruz y Nicole Kidman. Cordon Press
Del 26 al 29 de enero, París se convierte de nuevo en el epicentro mundial de la moda de lujo con la Semana de la Moda. Este exclusivo evento, que llega tras la muerte de Valentino Garavani, reúne a las casas más prestigiosas para presentar sus colecciones de Alta Costura Primavera/Verano 2026, una categoría protegida legalmente que solo pueden usar unas pocas firmas acreditadas por la Federación de la Alta Costura y la Moda.

Este año, la atención se ha centrado, como siempre, en las casas que dictan tendencias: Dior, Chanel y Schiaparelli, con piezas únicas o en volúmenes muy pequeños, artesanía meticulosa y diseños que a menudo se conciben más como obras de arte que como colecciones comerciales. Aunque lo llamativo de la edición es el debut en esta categoría de la moda de Jonathan Anderson para Dior y de Matthieu Blazy para Chanel.

En este marco, Chanel ha sido uno de los desfiles más esperados del calendario oficial, programado para la mañana de este martes, 27 de enero. Hasta el Grand Palais, junto a los Campos Elíseos, se han desplazado numerosos rostros conocidos, como Penélope Cruz, Dua Lipa y Nicole Kidman.

Penélope Cruz

Penélope Cruz
Penélope Cruz. CORDON PRESS
Dua Lipa

Dua Lipa
Dua Lipa. CORDON PRESS

Nicole Kidman

Nicole Kidman
Nicole Kidman. CORDON PRESS

Asap Rocky

Asap Rocky
Asap Rocky. CORDON PRESS

Tilda Swinton

Tilda Swinton
Tilda Swinton. CORDON PRESS
