Sara Andrade 02 FEB 2026 - 18:30h.

Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, ha hecho historia como el cuarto español en viajar al espacio. Hemos hablado con él para conocer cómo ha sido la experiencia

¿Y tú, viajarías al espacio?: no todo el mundo se atrevería a la hazaña que hará Jesús Calleja a bordo de la 'New Shepard'

Si alguna vez soñaste con viajar al espacio, lo tienes cada vez más cerca. Por lo menos, eso es lo que asegura uno de los cuatro españoles que ha podido llegar hasta allí. Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, ha regresado con éxito a la Tierra tras participar en la misión NS-38 de Blue Origin. Un sueño cumplido que realizó el pasado 22 de enero desde el 'Launch Site One', en el oeste de Texas. Con este vuelo suborbital a bordo de la cápsula New Shepard, el empresario se ha convertido oficialmente en el cuarto español en alcanzar el espacio, un logro que comparte con figuras de la talla de Miguel López-Alegría, Pedro Duque y Jesús Calleja. Alberto Gutiérrez, junto a otros cinco tripulantes, superó la línea de Kármán (100 kilómetros de altitud), el límite reconocido internacionalmente como el comienzo del espacio. Durante el vuelo, los integrantes de la NS-38 experimentaron varios minutos de ingravidez y contemplaron la curvatura terrestre a través una de las ventanas más grandes de la historia espacial, antes de aterrizar de forma segura en el desierto tras un descenso controlado por paracaídas. Una auténtica aventura no apta para todos los bolsillos, claro.

Alberto Gutiérrez ha tenido la suerte de poder viajar en la cápsula New Shepard junto a otros cinco tripulantes: Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren y Andrew Yaffe. El lanzamiento se realizó con una ventana de despegue que se abrió el 22 de enero a las 8:30 AM CST (15:30 hora peninsular española). Y esto es lo que nos ha contado en exclusiva la web de Informativos Telecinco.

Pregunta: ¿De dónde nace tu ilusión por viajar al espacio?

Respuesta: La ilusión nace desde que era niño. Creo que es una ilusión compartida con muchos niños desde 1960 cuando es la primera vez que se llega al espacio. Todos hemos querido ser astronautas y pensar que ahora se puede realizar ese sueño, y que en unos años va a evolucionar mucho y bajará el coste, hace que la ilusión se pueda hacer realidad.

P: ¿Cómo te preparaste para este viaje?

R: La preparación la empecé hace varios meses porque el traje es a medida, además, te van haciendo muchas preguntas y cuestionarios previamente. Después tienes que viajar tres días antes a la base que está en Texas. El entrenamiento es aprender a entrar y salir de la cápsula, abrir y cerrar la escotilla desde dentro, saber cómo actuar si hay algún fuego y, lo más importante, te enseñan cómo sentarte y levantarte, y cómo abrocharte y desabrocharte porque, una vez que estás flotando, no es lo mismo que cuando estás en la Tierra. Cuando empieza la entrada, tienes que estar sentado y con la fuerza de la gravedad es importante saberlo hacer bien. Es una sensación muy fuerte en la que te quedas pegado al suelo.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Ha cumplido tus expectativas?

R: ¡Las ha superado en todos los aspectos! Empezando por el equipo de Blue Origin, que me ha sorprendido por su profesionalidad. Cualquier instructor es un ingeniero espacial que ha estado trabajando en motores y ahora está ahí porque le gusta. Es gente que ha hecho cosas curiosas en la vida. Conocí a una persona que había cruzado el Atlántico a remo, hay gente muy especial trabajando allí. El vuelo en sí es mucho más de lo que esperaba también: tanto las fuerzas de subida como las de bajada... Pasa todo tan rápido, en dos minutos pasas de estar en tierra a estar en el espacio, flotando, y casi no te da tiempo a entender lo que está pasando. Eso no quita que sea maravilloso, pero me hubiera gustado estar más tiempo, claro.

P: ¿Cómo ha sido en términos técnicos el viaje? ¿Qué compartirías de los compañeros que has tenido?

R: Es curioso estar en un entorno donde a cualquiera que le preguntes algo, teniendo en cuenta que son 650 empleados los que se dedican al New Shepard, el cohete turístico, todos tienen conocimientos y saben contestar perfectamente cualquier tipo de pregunta. Tienen un nivel técnico increíble. Los compañeros que he tenido compartían la conexión de poder realizar un sueño: volar al espacio y experimentar esa sensación.

P: ¿Qué recomendaciones harías a aquellos que también quieren cumplir ese sueño como tú?

R: A día de hoy ya es posible, así que se puede cumplir. El coste es bastante prohibitivo, eso es cierto, pero está evolucionando muy rápido porque lo que, seguramente, se hará más accesible dentro de muy poco. El cohete actual es reutilizable para 25 veces, el siguiente será para 100, y eso va a hacer que los costes vayan disminuyendo. Según dijeron, en 10 años el precio de esta actividad será accesible para gente de clase media-alta. En ese periodo de tiempo se podrán hacer vuelos orbitales e incluso rodear la luna. Quien quiera hacerlo, en un futuro cercano será posible.

P: ¿Qué has visto en el espacio que nos puedas contar?

R: Es verdad que es algo que dicen todos los astronautas, pero lo que más llama la atención es el negro increíble que hay, el contraste del azul que sube de la Tierra con el negro del espacio es increíble. Y otro detalle: la Tierra es redonda. Que creo que es algo que hay gente sigue dudando…

¿Quién es el cuarto español en la historia en viajar al espacio?

El nombre que se ha sumado a la cronología aeroespacial española es el de Alberto Gutiérrez (Valladolid, 1983), uno de los emprendedores más destacados del sector tecnológico y turístico en España. En 2008, unió sus dos pasiones, viajar y el entorno digital, para fundar Civitatis, un proyecto que nació como una serie de guías de viaje gratuitas y que se transformó en una de las empresas líderes en actividades turísticas en español y portugués. Tras ceder el testigo como CEO a finales del pasado año para centrarse en labores estratégicas dentro del Consejo de Administración, ahora ha cumplido un sueño muy personal que ha sido llegar al espacio.