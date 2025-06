Laura Ceballo 05 JUN 2025 - 08:21h.

El presentador no pudo evitar las lágrimas al pisar de nuevo la Tierra: "

El viaje de Jesús Calleja al espacio, al detalle: del despegue a las volteretas aprovechando la microgravedad

Compartir







El pasado mes de febrero, Jesús Calleja se convirtió en el tercer español de la historia en viajar al espacio. El aventurero cumplía así el sueño que había tenido desde su niñez. En la primera entrega de 'Calleja en el espacio: Misión cumplida', recordamos cómo Jesús se preparó para la ocasión, revivimos cada minuto de su vuelo y vemos cómo se emociona al aterrizar.

El alpinista fue el segundo en salir de la cápsula. Al hacerlo, lo celebró por todo lo alto. Ahí le estaba esperando su hermano, la persona que él había elegido para estar presente en el momento del aterrizaje junto al equipo de rescate. Nada más verle, se abrazaban y él le daba la enhorabuena: "Lo lograste, tío".

Y, tras reencontrarse con su hermano, Calleja se dirigía a la cámara muy emocionado. Tanto, que apenas podía articular palabra: "Bueno, disculpadme, pero me he emocionado mucho. Casi no puedo hablar", decía mientras se llevaba las manos a la cara.

Jesús Calleja: "Ha sido tan espectacular..."

Intentando tranquilizarse, y acompañado de su hermano que le pedía que cogiera aire, el aventurero pronunciaba sus primeras palabras tras su viaje al espacio: "Ha sido tan espectacular... Ha superado cualquier expectativa. Es tan increíble ver el planeta ahí... Es brutal. Se ve la curvatura, la atmósfera es una lámina enana", comenzaba describiendo las vistas que había tenido.

PUEDE INTERESARTE Los momentos más especiales de Jesús Calleja con su familia antes de viajar al espacio: así se despidió de sus padres

"El espacio es negro, tú flotas... Salí un poco deprisa y me quedé pegado al techo", recordaba. Y, sin esperar mucho más, hacía una llamada de teléfono muy importante: "¡Qué alegría escucharte!", le decía su madre. "Me entró una emoción que no sabía qué hacer. Una emoción espectacular", le contaba ella.