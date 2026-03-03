Asun Chamoso 03 MAR 2026 - 11:12h.

Entre un 5% y 7% de la población tiene discalculia, un trastorno de la capacidad de resolver matemáticas elementales

NeurekaNUM es el primer método con evidencia científica que aumenta el rendimiento de escolares con discalculia

BarcelonaLa discalculia es un trastorno caracterizado por el déficit en el sentido numérico y en las habilidades de cálculo. "Es como la dislexia de los números porque el cerebro no los procesa. Ahí donde un niño ve un 3 a lo mejor es un 8 y no sabe si ese 8 es mucho o poco y no tiene la capacidad de entender que representa esa cantidad", explica Josep Maria Serra Grabulosa, profesor del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología e investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona.

El 3 de marzo es el Día Internacional de la discalculia, que se estima que afecta entre el 5% y el 7% de la población pero es más evidente en la etapa de formación. Un equipo de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Vic- Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) ha desarrollado el primer juego digital llamado NLAB School, en catalán y en castellano, para abordar las dificultades matemáticas de los niños de 5 a 9 años.

El programa desarrollado por el equipo investigador, llamado NeurekaNUM, está diseñado para evaluar e identificar al alumnado con riesgo de discalculia y también puede intervenir. Se trata del primer método con evidencia científica que muestra una eficacia. Su uso multiplicó por un promedio de tres el rendimiento entre los 19 alumnos de primero a tercero de primaria que lo probaron inicialmente.

Más agilidad, seguridad y efectividad

Serra Grabulosa cuenta que el proyecto arrancó cuando se preguntaron porque costaba aprender matemáticas. Y así diseñaron un prototipo reclutando a 19 escolares con discalculia que lo probaron veinte minutos al día durante 4 meses. Así evaluaron las dificultades en las matemáticas, los déficits cognitivos en la atención, la memoria de trabajo espacial o la velocidad de procesamiento.

Un instrumento educativo que han comprobado que mejora el cálculo mental, a posicionar números en una recta numérica o a hacer operaciones. "Se nota más agilidad mental a la hora resolver problemas matemáticos, más seguridad y efectividad en las operaciones matemáticas básicas".

Misiones espaciales

Para llegar a los centros escolares, los investigadores lo han desarrollado para "evaluar la lectura, las matemáticas, la atención y la memoria y así las escuelas tiene un perfil cognitivo de los niños y el mismo juego les propone actividades para mejorar".

Y lo consiguen con un juego digital que consiste en llevar a cabo misiones espaciales para ir de un planeta a otro. Para ello, los alumnos tienen que identificar códigos, contar por ejemplo el número de extraterrestres o localizar un tesoro escondido.

Para escuelas, familias y profesionales

El trabajo, desarrollado en el marco de un proyecto RecerCaixa, lo han liderado Josep Maria Serra Grabulosa, profesor del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología e investigador del Instituto de Neurociencias de la UB, y Sergi Grau, investigador de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UVic-UCC. Ambos expertos también han impulsado Neurekalab, una spin-off para desarrollar y comercializar herramientas digitales para mejorar el aprendizaje y prevenir el fracaso escolar.

Los investigadores están colaborando con 22 escuelas, 9 del programa mSchools, y han adaptado el juego a ordenadores, portátiles y tabletas para que cada niño siga su ritmo de aprendizaje.

Los investigadores subrayan que la herramienta no sustituye a la metodología que utilizan las escuelas para enseñar matemáticas. "Cada centro trabaja con el método que mejor se ajusta a sus necesidades, y nosotros le ofrecemos una herramienta de cribado para obtener un perfil cognitivo y una herramienta específica para mejorar el rendimiento", aseguran.

Además, han creado una versión para familias, para que los niños puedan trabajar de forma autónoma desde casa, y otra para profesionales que ayuda al diagnóstico de la discalculia. «Hay que tener en cuenta que se trata de un trastorno del neurodesarrollo que, en ocasiones, queda camuflado por otros diagnósticos, como el de TDA(H) o dislexia», apunta Serra Grabulosa.