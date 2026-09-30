Sara Andrade 30 SEP 2026 - 06:00h.

Tras la muerte repentina de su hermana, Ángel Gómez Merino creó una lista con 510 sueños que viviría por los dos y que en muy poco tiempo se ha convertido en viral

El fallecimiento de un ser querido: ¿cómo acompañar al hijo en el duelo?

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La muerte repentina de su hermana Paloma, una joven que justo acababa de terminar la carrera de Arquitectura en 2021, fue un shock para Ángel y para todo su entorno. Paloma era una joven con toda una vida por delante, era brillante, guapa y muy querida por su familia y amigas. Sin embargo, el 28 de septiembre de hace cinco años entró en la UCI para, finalmente, fallecer por un fallo multiorgánico a los pocos días, concretamente el 5 de octubre de 2021. A partir de entonces la vida de su hermano mayor, Ángel, da un giro por completo. Ángel por aquel entonces tenía 25 años, y un trabajo en un fondo de inversión que le reportaba tranquilidad económica y un futuro prometedor. "Funcionaba en piloto automático. No cuestionada nada y hacía lo que mi entorno esperaba de mí", explica en una entrevista a la web de 'Informativos Telecinco'. De hecho, producto del shock al día siguiente sigue como si nada, yendo al trabajo, y en los seis meses posteriores abre hasta un bar de copas con sus amigos. "Salía de fiesta muchísimo, con chicas, gastaba mucho...", cuenta.

Sin embargo, un día después de una borrachera hay algo que deja de encajar y empieza a cuestionarse todo. "Me di cuenta de que el colegio, la universidad, el trabajo, todo, habían sido decisiones que he tomado, influenciado por mi entorno, pero nunca había tomado una decisión 100% libre. Vivía en una jaula de oro". Tenía dinero para poder gastar gracias a su trabajo pero muy poco tiempo para hacer deporte o dedicarlo a otra cosa. Pidió un traslado a la ciudad de Barcelona y allí tuvo mucho tiempo para pensar qué quería hacer con su vida. Fue así como poco a poco le dio forma a un proyecto vital, una lista de 510 sueños que viviría por su hermana y por él. "Empecé a pensar en todo lo que no iba a poder hacer mi hermana por irse con tan solo con 23 años. Y pensé que ella no podría hacerlo, pero yo sí. Así que me pregunté qué es aquello que quería hacer antes de morir".

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La creación de la lista

De forma terapéutica empezó a escribir en un excel todos aquellos sueños que se le iban ocurriendo. Se gastó unos 200 euros en libros de viajes y aventuras para engordarla y hacerla crecer hasta que llegó a los mil y pico, y decidió honrar a su hermana con una cifra que recordara el aniversario de su muerte, y así salió el 510 por el 5 de octubre. Justo ahora se cumplen cinco años. "Aunque nunca había sido viajero, me picaba la curiosidad, por eso mi lista tiene mucho de viajes y aventuras, pero cada uno la puede hacer como le guste. Es algo que me va a acompañar toda la vida, son sueños que realizaré hasta que me muera". De hecho, el último de ellos es contarles esta historia a sus nietos. Así lo explica en su libro 'Cómo me gustaría contarte' (Aguilar, 2026) que justo acaba de ponerse a la venta. En él, se pueden conocer todos los detalles de muchos de los que ha cumplido ya como la primera vez que visitó el Taj Mahal en la India o cuando vivió como un auténtico nómada en Mongolia.

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"Paloma me dejó un regalo, gracias a lo que pasó he podido valorar la vida de una forma distinta, coger perspectiva acerca de lo que de verdad importa y priorizar unas cosas sobre otras. Ahora miro hacia atrás y me siento agradecido y orgulloso de haber sacado de algo tan malo, algo tan bonito. Ahora tengo un equilibrio en mi vida, cada día tengo un reto, puedo cumplir sueños de otros, la gente de mi entorno está muy orgullosa de mi, siento que he inspirado a otros". Se refiere, por ejemplo, a que con su lista ha dado visibilidad a proyectos de organizaciones como la Fundación Pequeño Deseo o la fundación Run the World para la que está preparando el punto 469. Dentro de unos días correrá en un maratón en Kenia. "No soy corredor, además tengo una lesión, pero este sueño me ha dado la oportunidad de dar visibilidad a un proyecto solidario liderado por mujeres".

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En esa lista ya hay tachados grandes sueños como cantar con Dani Martín la canción que este le dedicó a su hermana también fallecida. Y otros como ver las pirámides de Tikal o, el último que ha realizado, bucear entre dos continentes -Norteamérica y Eurasia-, en Islandia. De momento, ha realizado 107 sueños de los 510. Pero, como dice, es una tarea a largo plazo. Digamos que un ikigai, un propósito de vida.

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Los 510 sueños por cumplir

Muchos se preguntarán qué pasó con el trabajo de Ángel y cómo ha podido realizar todos estos sueños. Lo cierto es que todo surgió de manera natural, un día subió un vídeo de su propósito a redes sociales que se hizo viral en poco tiempo. Gente desconocida le fue animando y poco a poco se convirtió en creador de contenido, algo que le sirvió para poder financiar cada uno de los sueños que se iban cumpliendo. "Busco publicidad, sponsors, también soy speacker motivacional, algo que he descubierto que me encanta; doy charlas y he descubierto que me encanta comunicar". Además ha creado su propia comunidad 'Creachispa', en la que ofrece coaching a personas que quieran realizar como él sus sueños de vida. Como nos explica hay desde jóvenes que quieren irse a vivir a otro lugar del mundo hasta personas mayores. "Tengo una mujer de 65 años que quiere realizar sueños con sus hijos".

Durante toda esta travesía vital también ha ido trabajando de lo que iba surgiendo y siguiendo las propuestas que le llegan. "Soy muy de decir sí a todo y creo mucho en el destino. Cuando me llegan cosas tan proactivas las veo como señales de mi hermana o del destino". Una de ellas es aprender yoga en la India, concretamente en Rishikesh, donde se creó esta práctica ancestral. Este sueño lo cumplirá dentro de muy poco, cuando vuelva de Kenia, gracias a Yogagara. Mientras tanto, por el camino sigue disfrutando de los amaneceres y atardeceres que tanto le gustaban a su hermana, además de contando su historia que seguro va a inspirar a muchas otras personas que estén atravesando un duelo por la muerte de un ser querido. Como él dice, ha sabido sacar de algo "muy jodido" lo positivo de la vida.