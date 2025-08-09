Temperaturas elevadas para este domingo en la mayor parte de la península, zonas de Baleares y especialmente en Canarias

Los expertos alertan sobre el aumento de las olas de calor y su duración en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas significativamente elevadas para este domingo en la mayor parte de la península, zonas de Baleares y sobre todo en Canarias, con ascensos notables de las máximas en el extremo norte peninsular, según informa Gabriel Valcárcel. España se encuentra en la quinta ola de calor más larga desde que existen registros.

Se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos o despejados. Habrá nubosidad baja matinal en áreas de Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Menorca, Ceuta y Melilla, y probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, que podrían ser más persistentes en Rías Baixas.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular, con tormentas y chubascos en zonas del interior de Cataluña, con probabilidad de que lleguen a locamente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento; en el norte de Aragón podría repetirse lo mismo. Las tormentas podrían afectar en menor medida a otras montañas del norte y este peninsular.

Por encima de 35 grados en muchos sitios

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Pocos cambios en general en el resto.

Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la península y en Canarias, así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Esto podría extenderse a las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

Predominio de ascensos ligeros en las mínimas, más acusados en Canarias, centro meseta norte y extremo suroeste peninsular.

Así, estas no bajarán de 20 grados en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo norte peninsular y montañas, pudiendo superarse localmente los 25 en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur. En Canarias no bajarán de 25 grados, con zonas que localmente no lo harán de 30.

Soplarán moderados los vientos de componente norte y este en Canarias y los de este en Cantábrico y Alborán, así como en el Estrecho y norte de Galicia, donde son probables los intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte. En el resto vientos flojos en general predominando las componente este y sur.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia. Intervalos de nubes bajas en el litoral atlántico con brumas y nieblas dispersas asociadas; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Posibilidad alguna precipitación débil y dispersa en el litoral de Lugo al principio y de algún chubasco disperso o tormenta ocasional en la montaña de esta provincia por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral atlántico y con cambios ligeros en el resto.

Máximas en descenso en las Rías Bajas y en aumento en el resto, que puede ser localmente notable en el interior de la mitad norte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 39-40 de forma puntual en el Miño y en otras zonas bajas de la mitad sur. Vientos flojos variables, con predominio del nordeste moderado en el litoral entre Finisterre y Estaca de Bares por la mañana, dónde pueden registrarse rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Asturias. Intervalos de nubes bajas por la mañana, con brumas y algunas nieblas dispersas asociadas en el interior, y de nubes de evolución durante la tarde que en la cordillera podrían acompañarse de chubascos dispersos o alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, localmente notable en el interior; estas superarán los 34-36 grados en la cordillera central y occidental. Vientos flojos variables con predominio de la componente este, más intensos en el litoral por la mañana.

Cantabria. Intervalos de nubes bajas por la mañana, con brumas y algunas nieblas dispersas asociadas en el interior de la mitad norte, y de nubes de evolución durante la tarde. En la cordillera podrían ir acompañados de algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, localmente notable en el interior. Las máximas superarán los 34-36 grados en la cordillera y en los valles del sur. Vientos flojos variables con predominio de la componente este en el litoral.

País Vasco. Intervalos de nubes bajas por la mañana, con brumas y algunas nieblas dispersas asociadas en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, y de nubes de evolución durante la tarde.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, localmente notable en el interior. Estas superarán los 34 grados en el interior de Guipúzcoa y Vizcaya y los 37 en Álava. Vientos flojos variables con predominio de la componente este en el litoral.

Castilla y León. Poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad a partir del mediodía con nubes de evolución. No se descarta algún chubasco con tormenta en zonas de montaña del norte y este.

Temperaturas mínimas en ascenso en zonas de meseta y con pocos cambios en el resto y máximas sin cambios o en ligero ascenso, que podrá ser localmente notable en el extremo nororiental. Viento variable, flojo con intervalos moderado.

Navarra. En la vertiente cantábrica, intervalos de nubes bajas por la mañana, con brumas y algunas nieblas dispersas asociadas, y poco nuboso el resto de la jornada. En el resto de la comunidad, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales que, en las zonas de montaña de la mitad norte, podrían dar lugar a algún chubasco disperso o a alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas en descenso en la ribera del Ebro y con cambios ligeros en el resto; máximas en aumento, más acusado en la mitad norte. Estas alcanzarán los 40 en la ribera del Ebro. Vientos flojos variables.

La Rioja. Poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad con nubes de evolución diurna, que podrían dejar algunos chubascos con tormenta en la Ibérica. Temperaturas sin cambios, menos en el extremo noroccidental, donde las mínimas bajarán ligeramente y las máximas subirán. Viento de componentes sur y oeste, flojo en general.

Aragón. Cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y en el sistema Ibérico. En el Pirineo, chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes; en el sistema Ibérico, no se descartan chubascos aislados ocasionalmente con tormenta.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ligero descenso en el sistema Ibérico turolense y sin cambios en el resto, alcanzándose valores significativamente elevados en amplias zonas, especialmente en la depresión del Ebro. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, con intervalos de moderado por la tarde.

Cataluña. Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, donde se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde. Podrían extenderse a la depresión, con probabilidad de que sean localmente fuertes y sin descartar que se extiendan de manera aislada al resto de zonas del interior.

Temperaturas en ascenso en el litoral y prelitoral y en el resto con pocos cambios, con máximas significativamente elevadas especialmente en el interior y en el Ampurdán. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio de la componente sur por la tarde en el litoral y prelitoral.

Extremadura. Poco nuboso o despejado, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable predominando las componentes sur y oeste, flojo en general.

Comunidad de Madrid. Poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y sin cambios en el resto; máximas sin cambios o en descenso ligero. Estas alcanzarán los 36 grados en la sierra y los 39 en el resto, mientras que las mínimas superarán los 20 grados. Por la mañana, viento flojo y del este; a partir de la tarde, viento flojo y componente sur.

Castilla-La Mancha. Poco nuboso o despejado y a partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución, más abundante en zonas de montaña del nordeste, donde no se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta.

Temperaturas mínimas en ascenso en el valle del Tajo y la sierra de San Vicente y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso ligero en la mitad oriental y sin cambios relevantes en el resto. Se alcanzarán los 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, los 38-39 en gran parte de la mitad occidental y los 35-36 en el este. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en la mitad occidental. Viento flojo o moderado con predominio del este y sureste.

Comunidad Valenciana. Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el extremo norte y sin cambios en el resto; máximas en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, en ligero descenso en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable a primeras y últimas horas del día, predominando el este flojo a moderado durante las horas centrales.

Región de Murcia. Cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios, localmente en descenso las máximas del litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde, ocasionalmente moderados.

Baleares. Cielo poco nuboso o despejado y brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas con pocos cambios o diurnas en ascenso, y viento flojo con brisas costeras.

Andalucía. Cielos poco nubosos o despejados; nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental. Temperaturas en ascenso en el tercio occidental, en descenso en el extremo oriental y sin cambios en el resto.

En Cádiz y el litoral almeriense, vientos moderados de levante, aumentando en el Estrecho a fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Canarias. Despejado, con calima afectando hasta nivel de superficie en Lanzarote y Fuerteventura, y a medianías y zonas altas en el resto de islas. Se esperan concentraciones significativas en las islas orientales.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas con ascensos localmente notables. Se alcanzarán los 38-39 grados en amplias zonas del archipiélago, especialmente en el interior y se superarán los 40 en el interior de la mitad sur de Gran Canaria, en la cuenca de Tejeda así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Con menor probabilidad, también se podrá superar este umbral en el interior de Tenerife salvo en zonas orientadas al noroeste. En las áreas más afectadas de Gran Canaria, las mínimas podrán superar los 30 grados y los 26-28 grados en otras zonas de medianías. En costas, viento flojo con predominio de la componente norte, y en medianías y zonas altas, viento del sur-sureste fuerte de madrugada, amainando a moderado el resto del día.