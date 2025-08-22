La localidad valenciana de Ontiyent ha sufrido una corta pero intensa tormenta con una fuerte granizada y vientos huracanados

Los primeros efectos de la DANA llegan a Mallorca: inundaciones en Cala Millor y un tornado en la costa de Calvià

Una carpa ha sido arrancada por el viento en cuestión de segundos en la localidad valenciana de Ontiyent, que ha sufrido una corta pero intensa tormenta que ha sorprendido a los vecinos. El municipio se prepara para las grandes fiestas.

Hablamos de fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia y granizo que han paralizado esta tarde la ciudad por momentos. Hasta 30 litros por metro cuadrado llegaron a caer en tan solo una hora. Fue necesaria la intervención de los bomberos.

Según informa Jeroni Alvado, "dos unidades del consorcio provincial han tenido que intervenir por los daños ocasionados". "Nos contaban los vecinos que donde más se han notado el viento ha sido en las zonas de campo. Hasta 80 km/h se ha registrado. Las autoridades han confirmado que solamente ha habido daños materiales que ya se están intentado solucionar y por el momento Ontinyent sigue con sus fiestas. El agua no ha impedido que se detengan", ha precisado.

La tormenta en Ontiyent

Bajo una nube gris quedaba Ontinyent esta tarde: "Se ha puesto todo muy oscuro, ha empezado a soplar mucho el viento". En el cielo se abría una intensa tromba de agua acompañada de grandes bolas de granizo: "Bastante grueso, como cubitos de hielo".

A esto se sumaban las fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h: "Nos hemos asustado todos". El viento arrancó el techo de un supermercado que quedaba inundado y se llevaba por delante una de las carpas de las fiestas dejandola prácticamente inservible. Parecía "un huracán".

El temporal que tiene a la Comunitat en alerta amarilla por lluvias ha descargado hasta 30 lietros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Un episodio que ha adelantado en este municipio valenciano lo que puede suceder con este temporal este fin de semana en el interior de la provincia.