Claudia Barraso 22 AGO 2025 - 18:47h.

Las imágenes de los primeros efectos de la DANA en Mallorca: inundaciones en Cala Millor y un tornado en la costa de Câlvia

La Aemet confirma la llegada de una nueva DANA: Baleares, entre las zonas más afectadas

Mallorca y Menorca seguirán con el aviso naranja activado ante las fuertes lluvias que trae consigo una DANA. Ese fenómeno ya se empieza notar especialmente en Mallorca, donde varias zonas ya han quedado completamente inundadas. Desde las primeras horas de esta mañana, las autoridades alertaban de que se podría acumular hasta 50 litros por metro cuadrado.

Después de las continuas olas de calor, la inestabilidad atmosférica era de esperar. Baleares ya se ha enfrentado a una semana de intensas lluvias, donde se han acumulado hasta 37,8 litros por metro cuadrado en zonas como Campos y Porres.

Es la misma DANA que afectaba en Francia y que fue bajando hasta quedarse fija sobre las islas y en todo el noroeste peninsular. Con estas precipitaciones va acompañada una notable bajada de temperaturas. El anticiclón, el cual ha sido nombrado como ‘Lukas’, también ha afectado en zonas del Pirineo catalán y el litoral de Cataluña y Comunidad Valenciana.

Las imágenes de la DANA en Mallorca

En las imágenes publicadas por diferentes usuarios en redes sociales, se ve como las calles han quedado completamente inundadas, zonas donde solo se puede ver árboles y rotondas sobresaliendo y tornados formándose a lo lejos por este fenómeno meteorológico. Unas imágenes que ya asustan a los vecinos de la isla dado que la previsión no parece ser favorable para el resto del día.

Las calles, intransitables

En Cala Millor, Mallorca, se puede observar a través de estas imágenes como hay pocos vehículos en las calles mientras decenas de litros siguen cayendo, y los que hay circulan a muy baja velocidad para evitar accidentes. A pesar de ello, las calles se encuentran completamente intransitables.