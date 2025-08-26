Las altas temperaturas ponen en aviso a varias provincias, con especial incidencia en el sur y nordeste

Tormentas localizadas y fuerte oleaje en Galicia completan una jornada marcada por el calor sofocante

El tiempo vuelve a mostrar su cara más cambiante en España. Una decena de provincias estarán este martes bajo aviso amarillo por calor extremo, tormentas, lluvias y fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las máximas volverán a situarse en valores muy altos, alcanzando los 38 grados en puntos del sur y del nordeste peninsular.

En concreto, el calor pondrá en riesgo a Granada y Jaén en Andalucía, Huesca y Zaragoza en Aragón, Lérida en Cataluña, Albacete en Castilla-La Mancha y a las Islas Baleares.

Llegan restos del huracán Érin

La jornada de este martes estará dominada por la inestabilidad atmosférica, con el regreso de tormentas vespertinas y el paso de un frente vinculado a una borrasca atlántica. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se trata de los restos del huracán Érin, que tras afectar a la costa este de Estados Unidos ha cruzado el Atlántico y ahora se desplaza hacia el Reino Unido convertido en borrasca profunda.

Aunque en España sus efectos serán limitados, se esperan lluvias en el norte peninsular y un repunte de las temperaturas, que dejarán uno de los días más calurosos de la semana.

Tormentas en el nordeste

Las tormentas crecerán durante la tarde en áreas de montaña, sobre todo en la Cordillera Ibérica, en los Pirineos, en el interior de Cataluña y en Aragón. También podrán extenderse hacia el norte de la Comunidad Valenciana. En la vertiente cantábrica, las lluvias serán de carácter débil, afectando a Galicia, Asturias y Cantabria.

Además, Huesca y Lérida estarán en aviso por lluvias y tormentas que, durante la tarde, podrían intensificarse y llegar acompañadas de granizo, especialmente en el Pirineo, el sistema Ibérico y zonas del valle del Ebro.

Sol y calima en el resto del país

En el centro, sur y este peninsular predominará el cielo despejado, aunque la calima volverá a enturbiar la visibilidad. Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas que sobrepasarán los 35 grados en puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro, donde Zaragoza alcanzará los 38 grados. En Madrid se esperan 26 grados, mientras que en el litoral cantábrico los valores serán más suaves.

En el archipiélago canario, la situación se mantendrá más estable, con lluvias débiles en el norte de las islas y vientos alisios que soplarán con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Temperaturas extremas y mínimas tropicales

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, aunque subirán en Baleares, Huelva y en buena parte del este peninsular, con repuntes significativos en las depresiones del nordeste. Se superarán los 36-38 grados en Mallorca, la meseta Sur, Andalucía y el valle del Ebro.

Las mínimas apenas variarán, manteniéndose por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, el Mediterráneo y las depresiones del nordeste, con registros que localmente podrían no bajar de 25 grados.

Previsión para mañana miércoles

De cara al miércoles, el frente avanzará con algo más de fuerza, provocando precipitaciones más intensas en el norte peninsular y nuevas tormentas en zonas del este. Sin embargo, en buena parte del país se espera un ambiente más tranquilo, con temperaturas todavía elevadas.