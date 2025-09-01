Una potente tormenta ha dejado importantes daños en la costa de Cataluña

Qué es una DANA, cómo se forma y cuánto dura: el fenómeno que ha arrasado en Valencia

Los Bomberos de la Generalitat han atendido entre las 20 horas de ayer domingo y las 7 horas de este lunes 145 avisos relacionados con la lluvia que ha descargado con intensidad fuerte o torrencial en puntos del litoral y del prelitoral norte de Cataluña. Informa Andrea López.

La lluvia, que en Fogars de la Selva (Barcelona) ha dejado hasta 44 mm en 30 minutos y 46,6 en Tagamanent (Barcelona), ha causado también afectaciones en carreteras y en la vía férrea, donde la caída de ramas ha dañado la catenaria entre las estaciones de Blanes y Caldes de Malavella, en Girona, y ha obligado a cortar la circulación de las líneas R1, R11 y RG1, según Rodalies de Catalunya.

Importantes destrozos en Cataluña por las tormentas

Aunque la intensidad de la lluvia ha sido fuerte e incluso torrencial en algunos puntos, la mayor parte de los servicios de los bomberos se han debido a la caída de árboles en la vía pública y a la acumulación de agua en la calzada, aunque ninguno de ellos ha revestido gravedad.

Poco antes de las 06:30 horas, la lluvia y el viento han causado la caída de placas solares del antiguo Centro de Atención Primaria (CAP) y de varios árboles en Vidreres (Girona).

Los bomberos han informado de que 83 de los 145 avisos que han atendido procedían de la Región Metropolitana Norte; 41 de las comarcas de Girona; 16 de la Región Metropolitana Sur y 5, de Lleida.

La comarca de la Selva ha sido la que ha concentrado mayor parte de llamadas a los bomberos (39): desde Tordera se han recibido 34 y desde el Vallès Oriental, otras 26.

Según Trànsit, la caída de árboles por la lluvia ha obligado a cortar la GI-512 en Maçanet de la Selva (Girona) y ha causado retenciones y circulación lenta en la GI-553 en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), aunque la situación en estos puntos se ha normalizado sobre las 9 horas.

También en la GI-512 en Tordera (Barcelona) se está dando paso alternativo a los vehículos debido a que ha caído sobre la vía un árbol de grandes dimensiones, que se está intentando retirar.

Riesgo de DANA

Septiembre llega tras un verano de calor extremo que sigue notándose en la temperatura del mar. Esto, unido a las tormentas, dispara las probabilidades de una nueva DANA en el Mediterráneo. Por tanto, con cualquier situación mínima de inestabilidad puede desembocar en una situación de lluvias fuertes, de lluvias torrenciales, de inundaciones que deriven en una DANA o gota fría, aunque los expertos insisten en que son necesarios más elementos.

Aseguran que tenemos un factor de base que es la temperatura del agua del mar, que está muy cálido, pero nos falta saber la evolución atmosférica y de momento no se puede pronosticar si en próximas semanas, próximos meses de octubre o noviembre pudiera haber una situación de DANA.

Aún así, ante el miedo de un nuevo episodio similar, el Ayuntamiento de Valencia ofrece ya jornadas de formación para las pedanías afectadas. Se traslada a la población por qué hay unos niveles de aviso en ciertas circunstancias, como pueden ser altas o bajas temperaturas, qué diferencia hay entre un aviso de altas temperaturas y una ola de calor.