El nordeste catalán afronta precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, con riesgo importante

Baleares y varias comunidades del Cantábrico también activan avisos por tormentas, acumulación de agua y fuerte oleaje

El extremo nordeste de Cataluña permanece en alerta naranja por lluvias que podrán alcanzar entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en apenas una hora, acompañadas de tormentas intensas. En paralelo, Baleares activará hoy avisos en nivel amarillo por fenómenos similares.

Las tormentas y la bajada de temperatura generalizada empieza a hacerse de notar en el País Vasco.

Además, las áreas afectadas en Cataluña se concentran en la provincia de Barcelona, en el prepirineo, depresión central, prelitoral y litoral, y en Girona, con especial incidencia en el Pirineo, Ampurdán, prelitoral y litoral sur. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos se mantendrán vigentes hasta las 11.00 horas.

Las lluvias también caen en Galicia y comienza a refrescar más.

Tormentas con granizo y rachas de viento

En Cataluña también se esperan tormentas con aviso amarillo, que podrían ir acompañadas de granizo de hasta 2 centímetros y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

Baleares bajo riesgo amarillo

En Baleares, la alerta por lluvias y tormentas se centra en Mallorca, con especial riesgo en la sierra de Tramontana y las zonas norte y nordeste de la isla, donde podrían acumularse hasta 20 litros en una hora. Menorca también está bajo aviso amarillo, tanto por precipitaciones como por temporal marítimo, con vientos del norte de 40 a 50 km/h (fuerza 6).

Olas de hasta 4 metros en el Cantábrico

El aviso amarillo por mala mar se extiende además a Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. En estas comunidades se esperan olas de hasta 4 metros, generadas por vientos intensos de entre 50 y 61 km/h a lo largo del litoral cantábrico.