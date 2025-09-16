Las máximas superarán los 34 grados en Canarias y el sur peninsular

El nordeste afrontará lluvias y tormentas puntuales, con ambiente más fresco

Este martes predominarán los cielos despejados en casi todo el país, salvo en el extremo nordeste peninsular, donde se prevén lluvias localmente intensas y alguna tormenta aislada. Las temperaturas máximas experimentarán ascensos generalizados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En los tercios norte y este, así como en Alborán y Estrecho, habrá nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales, con posibilidad de lloviznas en el Estrecho y en el Cantábrico oriental. En Canarias, la jornada estará marcada por calima significativa e intervalos de nubes altas en las islas occidentales.

Subida generalizada de temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a subir de manera ligera, con ascensos más notables en Galicia, el Cantábrico occidental y Canarias, mientras que descenderán en el nordeste peninsular y Baleares. Las mínimas aumentarán en Canarias, el Pirineo y el centro-sur peninsular, con descensos en la mitad norte y el Segura, y pocos cambios en el resto.

Los termómetros superarán los 34 grados en Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, llegando incluso a los 38 en las principales depresiones. En el área mediterránea y amplias zonas del suroeste no bajarán de los 20 grados

El viento soplará flojo, con predominio del este en el cuadrante sudeste, y del norte y oeste en el resto. Habrá tramontana en el norte de Baleares y el Ampurdán, levante en el litoral mediterráneo y alisios en Canarias, con componente este en zonas altas.

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: cielo nuboso con brumas y nieblas matinales en el interior de Lugo, despejando al final. Mínimas en descenso o sin cambios; máximas al alza. Viento flojo variable, con intervalos moderados en las Rías Baixas.

ASTURIAS: nubes con brumas tempranas, abriendo claros por la tarde. Mínimas en descenso; máximas en ascenso. Viento flojo variable en el interior, de este en la costa.

CANTABRIA: nuboso, con nieblas interiores. Mínimas en ligero descenso o estables; máximas al alza salvo en el litoral. Viento flojo variable, de este moderado en la costa.

PAÍS VASCO: nubosidad persistente, con brumas y posibilidad de lloviznas en zonas altas. Temperaturas en descenso o sin cambios. Viento flojo del norte y noroeste en el interior y del este en la costa.

CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el norte, despejado en el resto; posibles nieblas matinales. Mínimas a la baja; máximas sin cambios o en aumento. Viento flojo del nordeste o variable.

NAVARRA: cielos cubiertos, con bancos de niebla en sierras del oeste y lluvias débiles en el norte. Termómetros estables o en ligero descenso. Viento flojo del norte.

LA RIOJA: intervalos nubosos, despejando; nieblas posibles en la sierra. Temperaturas estables o en descenso. Viento flojo del noroeste o variable.

ARAGÓN: nubosidad con chubascos en Pirineo e Ibérica oriental. Bajada de temperaturas en Zaragoza y Bajo Aragón, sin cambios en el resto. Viento flojo variable.

CATALUÑA: nubes con chubascos probables salvo en la depresión central y Ampurdán. Mínimas en ascenso en el interior norte, descenso en el sur; máximas en retroceso. Tramontana moderada en Ampurdán, levante flojo a moderado en el litoral sur.

EXTREMADURA: despejado. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable.

COMUNIDAD DE MADRID: cielos limpios; máximas en ascenso salvo en la sierra. Viento flojo variable con predominio sur al mediodía.

CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso; nubes bajas y nieblas en el este. Mínimas estables salvo en Ciudad Real y Montes de Toledo, donde subirán. Máximas sin cambios o en ascenso. Viento flojo, con intervalos moderados en Albacete.

COMUNIDAD VALENCIANA: nubes y riesgo bajo de chubascos en el litoral norte por la mañana y en el interior de Castellón por la tarde. Temperaturas sin variaciones. Viento flojo, girando a este al mediodía.

REGIÓN DE MURCIA: nubosidad matinal con brumas, despejando luego. Temperaturas casi sin cambios, salvo descensos locales en las mínimas. Viento flojo, rolando a este y moderado por la tarde.

BALEARES: cielo despejado o poco nuboso; descenso de máximas en Menorca y norte de Mallorca. Viento flojo de este, con brisas en Mallorca e Ibiza.

ANDALUCÍA: cielos despejados, con bancos de niebla en el litoral mediterráneo y Estrecho. Temperaturas en ascenso o estables. Levante moderado, con rachas fuertes en el Estrecho.

CANARIAS: poco nuboso, con nubes altas en islas occidentales y calima en altura. Máximas en aumento en las islas montañosas; ligeros ascensos o sin cambios en las orientales. Alisios moderados con intervalos fuertes; componente este en medianías y cumbres.