Tobogán de temperaturas: la AEMET confirma un veranillo de San Miguel a partir del jueves y luego más frío

Este jueves se mantendrá una situación de estabilidad con temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte del país, aunque continuarán las precipitaciones en el Cantábrico oriental, Baleares y mitad nordeste de Cataluña, donde podrán ser localmente fuertes en litorales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, aunque predominarán los cielos despejados, por la mañana se formará nubosidad baja en los tercios norte y este peninsulares que dejará nieblas, más extensas en el alto Ebro y nordeste de la meseta norte.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en el este de la península y montañas del tercio sur que irá con chubascos en las Béticas orientales y puntos de la Comunidad Valenciana, mientras que, en Canarias se prevén cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas.

Las temperaturas máximas aumentarán de manera general, aunque no registrarán grandes cambios en Canarias, tercio sur y regiones del extremo nordeste peninsular. Las mínimas irán en ascenso en el este de la meseta sur y extremo oriental de la Ibérica, permaneciendo invariables en el resto de zonas, con heladas débiles en el Pirineo y dispersas en otras montañas del tercio norte.

Vientos más intensos en Cantabria y Galicia

Los vientos soplarán flojos a moderados de norte y oeste como norma general, aunque serán más intensos de este en litorales del Cantábrico y norte de Galicia, Estrecho y mitad sur del área mediterránea. También serán moderados de tramontana en Ampurdán, de cierzo en el Ebro y alisios en Canarias y flojos a moderados de norte y este en Baleares.

De momento, seguiremos con tan solo algunos chubascos muy débiles y aislados tanto en Cataluña como también al este de Andalucía. Además, las lluvias que hemos estado viendo al norte del archipiélago Canarias poco a poco irán remitiendo. Tenemos por delante una jornada marcada por el sol y por las temperaturas que siguen siendo frescas, sobre todo a primeras horas del día en la mitad norte del país. A orillas del Cantábrico recuperamos un poquito los valores en torno a los 20° de máxima, 24 en el centro y superando nuevamente los 30 al oeste de Andalucía.