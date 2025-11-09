Repunte de las temperaturas máximas en Baleares, así como en el tercio norte y entornos de montaña peninsulares

La Aemet prevé rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el norte del archipiélago balear

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 9 de noviembre, una jornada marcada por tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque durante la segunda mitad del día un frente dejará nubosidad en el tercio norte con algunas lluvias. Informa en el vídeo Gabriel Valcárcel.

La borrasca que este sábado afectó a Baleares aún mantendrá los cielos nubosos y precipitaciones en las islas de Mallorca y Menorca, que tenderán a menos y a despejar. La Aemet pronostica como fenómenos significativos las rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el norte de Baleares.

PUEDE INTERESARTE Cáceres sufre una tromba de agua que inunda sus calles en media hora y llena de cenizas los ríos

Llegada de un nuevo frente

La llegada de un frente, ya en la segunda mitad del día, llevará cielos nubosos o cubiertos al tercio noroeste, con precipitaciones en Galicia, Asturias y extremo noroeste de Castilla y León, además de abundante nubosidad alta en el resto de la Península.

También se dará nubosidad baja matinal en regiones del tercio norte peninsular, con probables nieblas matinales en la meseta norte, Alto Ebro, Rías Bajas e interior de Galicia y depresiones del nordeste, sin descartarlas, de forma aislada, en depresiones del oeste de la meseta sur. Brumas frontales en Galicia al final.

PUEDE INTERESARTE Las lluvias en Cataluña y Baleares cancelan vuelos y anegan bajos y carreteras, sin daños personales

En Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve con precipitaciones débiles durante la primera parte del día y algún chubasco débil en el interior de las islas centrales, y poco nuboso en el resto.

Las temperaturas máximas registrarán una subida en Baleares y en el tercio norte y entornos de montaña peninsulares, con descensos en litorales del sureste y Alborán y pocos cambios en el resto del país. Mínimas en descenso en la Península y Baleares. En Canarias, pocos cambios.

Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que serán localmente moderadas en el Pirineo y sin descartarse en puntos de la meseta norte. Soplará la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y el cierzo en el Ebro con intervalos fuertes y rachas muy fuertes tendiendo a amainar.

Viento moderado del suroeste en Galicia, también con probables intervalos fuertes en litorales del noroeste, alisio moderado en Canarias con intervalos de fuerte en zonas expuestas y vientos flojos en general en el resto. Predominará la componente sur en el Cantábrico, la este en la vertiente sur atlántica y la oeste en el resto, con poniente rolando a levante en Alborán.