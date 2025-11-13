El paso de la borrasca Claudia traerá fuertes luvias, calima y temperaturas muy altas, con máximas de hasta 30º

La inestabilidad se va a extender por la mayor parte de la península, y dejará fuertes rachas de viento

El paso de la borrasca Claudia va a dejar mucha inestabilidad en los próximos días, con fuertes luvias, calima y temperaturas muy altas, con máximas de hasta 30º.

Hoy se empezarán a notar fuertes precipitaciones en el archipiélago canario, además de en el suroeste peninsular, especialmente en Cádiz, Huelva, Sevila, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias.

En el resto del territorio se verá una jornada más bien propia de otoño, con cielos parcialmente cubiertos y polvo en suspensión que llega directamente desde el continente africano.

Temperaturas máximas que alcanzarán los 30ºC

En cuanto a las temperaturas, habrá máximas de 30ºC en Granada, 26ºC en Murcia y Ciudad Real, y 27ºC en Sevilla. En el interior, se va a superar la barrera de los 20ºC, al igual que en el Cantábrico más oriental. Este incremento del tiempo se debe a un viento de sur que va a provocar sensación de bochorno.

En Santander va a haber 24ºC durante todo el día, al igual que en Bilbao, 25ºC en Baleares y un poco menos en Canarias pero entre los 26ºC y los 27ºC.

Mañana la inestabilidad se extenderá por todo el país

Mañana habrá que sacar de nuevo el paraguas. La inestabilidad se va a extender por la mayor parte de la península, y dejará fuertes rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora en todo el tercio norte peninsular.

Se librarán de precipitaciones la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Ceuta y Melilla. En el archipiélago canario también se podrán vivir lluvias, aunque el temporal se debilitará.

Aviso naranja en Canarias por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja (riesgo importante) el nivel de aviso activo para hoy jueves, en toda Canarias, ya que la borrasca puede llegar a descargar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Se han suspendido las clases en todas las islas como medida de prevención y también se han cerrado varias carreteras en La Palma y en Tenerife. También se han cancelado y retrasado una docena de vuelos como consecuencia del frente.

También, hay avisos amarillos (riesgo) generalizados para todas las islas por tormentas y vientos de 80 kilómetros por hora, que en zonas altas de La Palma pueden llegar a 90 Km/h y en el Teide, a 100 Km/h.

Imágenes impactantes en La Palma

Ayer se registraron imágenes impactantes que demuestran la gravedad y el riesgo de este frente.